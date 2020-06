Le demi offensif des Cowboys de Dallas Ezekiel Elliott a déclaré qu’il se sent « bien » après avoir reçu un diagnostic positif au coronavirus plus tôt ce mois-ci.

Associated Press

« Je dirais que j’ai ressenti certains symptômes pendant une journée ou deux, mais même à ce moment-là ça n’était pas si grave que ça, a dit Elliott pendant un entretien sur la plateforme Twitch avec Scooter Magruder cette semaine. J’avais une toux et un peu de difficulté à respirer. Mais je me sens bien maintenant, je me sens normal. »

Elliott a indiqué qu’il n’avait toujours pas repris l’entraînement. Il a ajouté qu’il pourrait être de nouveau testé cette semaine, mais a ajouté qu’il préférait attendre et se reposer un peu.

Elliott a reçu un diagnostic positif à la COVID-19 le 15 juin. C’est à peu près une semaine après qu’il se soit soumis au test de dépistage.

La mère d’Elliott a dit la semaine dernière sur Twitter que son fils fréquente quelqu’un qui ne présentait aucun symptôme, mais qu’il a reçu un diagnostic positif au coronavirus environ trois jours plus tard. La mère et la sœur d’Elliott étaient présentes pendant cette rencontre. Elles ont obtenu des diagnostics négatifs.