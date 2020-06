La NFL a annulé son match du Temple de la renommée qui donne habituellement le coup d’envoi au calendrier préparatoire, et elle a reporté la cérémonie d’intronisation de la cuvée 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé deux sources au fait de la décision à l’Associated Press jeudi.

Associated Press

Ces personnes ont requis l’anonymat pour discuter avec l’AP puisque la décision n’a toujours pas été annoncée publiquement, même si celle-ci devrait venir plus tard jeudi. Le réseau américain ESPN a été le premier à rapporter l’information.

Le match préparatoire du 6 août entre les Cowboys de Dallas et les Steelers de Pittsburgh est le premier du genre à être annulé par la ligue à cause de la pandémie. Le circuit Goodell a été en mesure de respecter l’ouverture du marché des joueurs autonomes et d’assurer le déroulement de la séance de repêchage et des rencontres des gouverneurs de la ligue à distance. De plus, la NFL a récemment donné le feu vert à la réouverture des installations des équipes qui étaient fermées depuis la fin du mois de mars, même si certaines directives sanitaires doivent être respectées.

Dix personnes devaient être intronisées au Temple de la renommée à Canton, en Ohio, le 8 août 2020. L’organisation a toutefois haussé sa cuvée à 20 afin de souligner le centenaire de la NFL. Aucune date n’a été établie pour la cérémonie d’intronisation, ont précisé les sources.

L’ex-commissaire de la NFL Paul Tagliabue, le cofondateur de NFL Films Steve Sabol, l’ex-dirigeant des Giants de New York George Young, les ex-entraîneurs Jimmy Johnson et Bill Cowher, ainsi que les ex-joueurs Troy Polamalu, Steve Hutchinson, Edgerrin James, Isaac Bruce et Steve Atwater devaient tous être intronisés en août.