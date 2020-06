James Wilder Jr. avait signé un contrat d’un an avec les Alouettes de Montréal au début de l’année.

James Wilder Jr. en a fini d’attendre la Ligue canadienne de football.

Dan Ralph

La Presse canadienne

Une source de la LCF a déclaré mercredi que le demi offensif des Alouettes de Montréal a décidé de prendre sa retraite. La source a ajouté que Wilder a pris sa décision, en partie, à cause de l’incertitude provoquée par la pandémie de la COVID-19.

Le commissaire Randy Ambrosie a déclaré que le moment le plus hâtif pour amorcer une saison abrégée serait septembre. Mais Ambrosie a aussi rappelé que le scénario d’une saison annulée demeure possible.

La source s’est exprimée sous le sceau de l’anonymat parce que ni Wilder fils ni les Alouettes n’ont confirmé la décision. Plus tôt mercredi, cependant, Wilder avait fait savoir qu’il procéderait à une annonce en lien avec son avenir.

« Je ne peux plus attendre @cfl. Je dois prendre soin de la famille », a-t-il écrit sur Twitter.

Un costaud porteur de ballon de six pieds trois pouces et 232 livres, Wilder a accepté une entente d’une saison avec la formation montréalaise en janvier après avoir été libéré par les Argonauts de Toronto.

Les Alouettes voyaient en Wilder fils un joueur pouvant aider à combler le départ de William Stanback — qui a accumulé des gains de 1048 verges au sol la saison dernière — qui s’est joint aux Raiders de Las Vegas, dans la Ligue nationale de football.

Sympathique et extraverti, Wilder a entamé sa carrière dans la LCF avec les Argonauts en 2017, d’abord à titre de membre des unités spéciales. Il a cependant été nommé la recrue par excellence dans la ligue après avoir enregistré des gains au sol de 872 verges (7,2 verges par course) et cinq touchés. Il avait aussi réalisé 51 attrapés pour des gains de 533 verges.

Vers la fin de la saison, il est devenu un partant chez les Argonauts (9-9), qui ont complété leur calendrier en gagnant cinq de leurs six dernières rencontres du calendrier régulier pour finir au sommet du classement de la section Est.

Après avoir éliminé les Roughriders de la Saskatchewan en finale d’association, les Argos ont causé une vive surprise en battant les Stampeders de Calgary 27-24 en finale de la Coupe Grey lors de la première saison de Marc Trestman à la barre de la formation torontoise.

La saison suivante, la production offensive de Wilder Jr. a diminué. Il a été limité à 691 verges en 147 courses (4,7 verges par course) avec trois touchés. L’an dernier, il a amassé 464 verges en 92 tentatives au sol (5,0 verges par course) et inscrit un majeur.