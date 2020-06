PHOTO TED S. WARREN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Trois ans après l’avoir traité de « fils de pute » pour s’être agenouillé pendant l’hymne américain, Donald Trump a estimé mercredi que Colin Kaepernick devrait avoir une autre chance de jouer dans la NFL, « s’il en a la capacité ».

Agence France-Presse

Interrogé par un journaliste du réseau télévisé Sinclair sur cette possibilité, Trump a répondu : « Absolument. S’il le mérite, il devrait. S’il en a la capacité ».

« Au-delà de l’agenouillement, j’adorerais le voir bénéficier d’une autre opportunité, mais il doit évidemment être bon », a-t-il poursuivi. Avant d’affirmer en revanche que « s’il ne joue pas bien, ce serait très injuste » de lui donner sa chance.

Kaepernick, 32 ans, n’a plus rejoué dans la NFL depuis le 1er janvier 2017 et une élimination avec les 49ers de San Francisco en séries éliminatoires. Au cours de cette saison débutée quatre mois plus tôt, il s’était agenouillé avant les matchs pour protester contre les violences policières faites aux Noirs.

Ce mouvement avait été suivi par d’autres joueurs. Et, outre son insulte alors proférée, Trump, soutenu politiquement par plusieurs propriétaires de franchises, avait estimé que ceux faisant selon lui un tel affront au drapeau devraient être licenciés.

En fin de contrat, Kaepernick n’avait pas été conservé par les 49ers, et aucun club n’a souhaité le recruter. Le quart-arrière est alors entré en conflit avec la NFL, estimant qu’on lui refusait injustement un emploi, avant de trouver un arrangement à l’amiable début 2019. Après quoi, la ligue a organisé un entraînement pour qu’il parvienne à convaincre des franchises de l’engager. En vain.

Le nom de Kaepernick et son genou à terre ont été réhabilités ces dernières semaines, lors des très nombreuses manifestations contre l’injustice sociale et raciale survenues aux États-Unis et dans le monde après la mort de George Floyd, lors de son interpellation à Minneapolis le 26 mai. En signe de solidarité, des policiers se sont agenouillés à plusieurs reprises.

Depuis plusieurs jours, c’est dans le microcosme de la NFL que des voix s’élèvent, plaidant pour le retour de celui qui mena les 49ers à la finale du Super Bowl en 2013. Jusqu’à celle du patron de l’instance, Roger Goodell, qui a déclaré lundi à ESPN qu’il « soutiendrait et encouragerait » toute équipe qui voudrait l’engager.

Ce mercredi, l’entraîneur des Chargers Los Angeles a fait part de son intérêt, arguant que Kaepernick « correspond définitivement au style de quart-arrière pouvant s’intégrer au système que nous allons utiliser ».