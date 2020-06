(New York) Patrick Mahomes, Saquon Barkley et Michael Thomas sont parmi plus d’une douzaine de vedettes de la NFL qui ont fait front commun pour envoyer un message vidéo passionné à la ligue au sujet des inégalités raciales.

Associated Press

La vidéo de 70 secondes a été diffusée sur les plateformes des médias sociaux, jeudi soir, et Odell Beckham fils, Deshaun Watson, Ezekiel Elliott, Jamal Adams, Stephon Gilmore et DeAndre Hopkins y participent également.

Thomas, le receveur des Saints de la Nouvelle-Orléans qui a mené la ligue pour les passes captées au cours des deux dernières saisons, ouvre la vidéo avec la déclaration : « Cela fait 10 jours que George Floyd a été sauvagement assassiné. » Les joueurs posent ensuite à tour de rôle la question : « Et si j’étais George Floyd ? »

Les joueurs nomment ensuite plusieurs des hommes et des femmes noirs qui ont récemment été tués, dont Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery et Eric Garner.

« JE SUIS George Floyd », dit Hopkins.

Adams poursuit avec : « JE SUIS Breonna Taylor. »

La vidéo se termine avec les joueurs insistant sur le fait qu’ils « ne seront pas réduits au silence. » Ils demandent également aux dirigeants de la NFL de condamner « le racisme et l’oppression systémiques des Noirs. … Nous, la Ligue nationale de football, reconnaissons avoir tort d’empêcher nos joueurs de protester pacifiquement. … Nous, la Ligue nationale de football, croyons que black lives matter (la vie des Noirs compte). »

Dans un communiqué, la NFL a déclaré :

« C’est une période d’autoréflexion pour tous — la NFL ne fait pas exception. Nous sommes solidaires de la communauté noire parce que les vies des Noirs comptent.

« Au moyen de "Inspire Change", la NFL, les joueurs et nos partenaires ont soutenu des programmes et des initiatives à travers le pays pour lutter contre le racisme systémique. Nous continuerons à utiliser notre plateforme pour lutter contre l’injustice qui nous entoure.

« À ce jour, nous avons fait un don de 44 millions US pour soutenir des centaines d’organisations. Cette année, nous engageons 20 millions supplémentaires pour ces causes et nous accélérerons les efforts pour mettre en évidence leur travail essentiel. Nous savons que nous pouvons et devons faire plus. »