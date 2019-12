(Glendale) Trevor Lawrence a rejoint Travis Etienne pour un touché de 34 verges alors qu’il restait 1 : 49 à écouler au quatrième quart et les Tigers de l’Université Clemson ont triomphé 29-23 contre les Buckeyes de l’Université Ohio State, samedi soir.

Ralph D. Russo

Associated Press

Les Tigers (14-0) affronteront maintenant les Tigers de l’Université LSU (14-0) lors du match de championnat de la NCAA, qui aura lieu le 13 janvier à La Nouvelle-Orléans. L’Université Clemson sera en quête d’un troisième titre national en quatre ans.

Il s’agira du premier duel entre ces deux formations depuis le Chick-fil-A Bowl de 2012, que l’Université Clemson avait remporté au compte de 25-24.

En fin de quatrième quart, les Tigers ont remonté le terrain sur une distance de 94 verges en quatre jeux et 78 secondes. Lawrence a complété ses trois passes en plus d’ajouter une course de 11 verges.

Lawrence, un quart de deuxième année qui n’a encore jamais perdu un match à l’université, a amassé 259 verges par la voie des airs et il a lancé deux passes de touché. Il a aussi récolté 107 verges au sol, un sommet en carrière, dont 67 sur un majeur en première demie.

Après le touché d’Etienne, Lawrence a repéré Tee Higgins dans la zone des buts lors du converti de deux points. Il restait toutefois encore beaucoup de temps pour les Buckeyes (13-1).

Le quart Justin Fields a mené ses troupes jusqu’à la ligne de 23 des Tigers, mais en deuxième essai et sept verges à franchir, il a été victime d’une interception de Nolan Turner avec 37 secondes à jouer. Le receveur des Buckeyes Chris Olave a changé de trajectoire et il s’est dirigé à l’opposé du ballon.

L’Université Ohio State a laissé filer une avance de 16 points en première demie, mais elle a repris les devants 23-21 au quatrième quart.