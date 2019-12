Jason Garrett: le match de la dernière chance

Pas moins de neuf équipes ont gagné au moins 10 matchs cette saison dans la NFL, mais les Cowboys de Dallas ne font pas partie du groupe. Après un départ canon qui a fait rêver leurs partisans, les Cowboys n’ont gagné que 4 de leurs 11 derniers matchs et on ne parle plus trop de Super Bowl au Texas.