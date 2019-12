Les Patriots (12-3) pourraient obtenir une semaine de congé lors de la première ronde éliminatoire et pourraient également décrocher le premier rang dans l’Américaine.

(Boston) Tom Brady s’est présenté en conférence de presse d’après-match avec de la glace sur son coude droit. Bill Belichick lui arborait une toute nouvelle casquette de champions de la section Est de l’Américaine.

Brady a amassé 271 verges de gains par la voie des airs en plus de lancer une passe de touché pour permettre aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre de mettre la main sur le titre de leur section pour une 11e fois de suite en vertu d’un gain de 24-17 aux dépens des Bills de Buffalo, samedi.

Le quart des Patriots a également réussi à mettre la table pour un autre touché en réussissant une faufilade du quart.

« Je ne suis pas très bon à faire autre chose que de lancer le ballon », a avoué Brady, âgé de 42 ans, qui a subi une légère blessure au coude après avoir été plaqué après une course de trois verges.

« Il est le cœur et l’âme de cette équipe, a déclaré le capitaine des unités spéciales, Matthew Slater. Nous sommes l’une des organisations les plus chanceuses depuis les 20 dernières années pour avoir ce gars-là dans nos rangs. Il a encore prouvé ce soir à quel point nous étions choyés. »

Avec une rare visite des Bills en fin de saison pour un duel entre deux rivaux de section alors que les positions à l’intérieur de celle-ci étaient toujours incertaines, Sony Michel a récolté 96 verges par la passe et Rex Burkhead a recouvert un échappé lors de la première séquence des siens et a obtenu 77 verges par la passe et 20 au sol. Les deux équipes ont obtenu leurs laissez-passer pour les éliminatoires.

« Nous ne pourrions pas avoir un meilleur scénario, de jouer pour le titre de la section en décembre avec deux matchs à jouer pour se donner une chance, a déclaré le quart-arrière des Bills, Josh Allen. Je suis très reconnaissant pour cette expérience et ce que nous avons réussi à faire. En même temps, nous sommes venus ici pour remporter un match et ce n’est pas ce qui s’est produit. »

Allen a complété 13 de ses 26 passes pour des gains aériens de 208 verges et il a également amassé 43 verges par la course. Il a permis à son équipe de convertir un premier essai en partant de la ligne de 30 verges des Patriots avec trois minutes à faire. Après avoir conduit son équipe à la ligne de huit verges de la Nouvelle-Angleterre, Allen a repéré Dawson Knox dans la zone des buts et il a par la suite été victime d’un sac du quart d’Adam Butler.

Avec seulement une minute à faire, Allen a été forcé de sortir de la pochette et a lancé à l’aveuglette le ballon dans la zone payante. Le ballon a toutefois été rabattu par J. C. Jackson pour mettre un terme à la menace des Bills.

« Ça ressemblait à un match éliminatoire, a noté le porteur de ballon des Bills Frank Gore. Nous avons joué contre une très bonne équipe et ça s’est joué à la dernière minute. »

Cole Beasley a capté sept passes pour des gains de 108 verges, alors que John Brown a réussi à attraper une passe de touché de 53 verges pour les Bills (10-5), qui se sont qualifiés pour les éliminatoires pour une deuxième saison consécutive depuis 1999. Ils n’ont cependant pas signé de victoire en éliminatoire depuis 1995, lorsqu’ils avaient remporté le titre de leur section.

Brady présente un dossier de 32-3 face aux Bills. La formation de Buffalo n’a jamais battu les Patriots en six matchs sous les ordres de Sean McDermott.

Les Bills n’ont fait qu’un seul gros jeu lors des 29 premières minutes de jeu, lorsque Jordan Poyer a cogné le ballon pour l’extirper des mains de Burkhead. Micah Hyde a par la suite retourné l’échappé sur une distance de 31 verges, à la ligne de 31 des Patriots. Cette séquence s’est terminée avec un placement pour donner les devants 3-0 aux Bills.

Brady a répondu avec une séquence de 75 verges et a par la suite rejoint Matt LaCosse avec une passe de huit verges pour porter le pointage à 7-3.

Les Patriots ont eu la chance de réussir 17 jeux avant que Nick Folk réussisse un placement de 36 verges.

Allen a répliqué avec deux passes de touché à Dawson Knox et à Dion Dawkins. Le touché de Knox a par contre été refusé après que les arbitres aient jugé que le joueur avait heurté le sol avec le ballon à la ligne de une verge.

Après que les Patriots eurent ajouté un second placement de 51 verges en début de deuxième, Allen a rejoint Brown sur 53 verges pour donner les devants aux Bills 17-13. Il s’agissait de la plus longue passe de la saison de Allen.

Brady n’avait toutefois pas dit son dernier mot. Le quart a mené les Patriots à un botté de placement et à un majeur lors de ses deux possessions suivantes et la défensive a par la suite protégé cette avance.

Allen a lancé au moins une passe de touché lors d’un 21e match de suite, battant le record de concession établi par Doug Flutie en 1998-1999.