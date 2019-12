(Miami) Grâce à son éclosion cette saison, le receveur DeVante Parker est devenu un élément clé de la reconstruction des Dophins de Miami et maintenant, il est sous contrat jusqu’en 2023.

Steven Wine

Associated Press

Parker s’est entendu sur les modalités d’un contrat qui pourrait lui valoir jusqu’à 40 millions US, incluant les bonus, selon ce que son agent Jimmy Gould a révélé vendredi. Un bonus à la signature de huit millions fait partie de la somme garantie de 20 millions, a déclaré Gould.

Parker avait signé un contrat de deux ans d’une valeur de 10 millions en mars et le vétéran de cinq saisons dans la NFL a récompensé les Dolphins avec une récolte de 882 verges et six touchés, deux sommets en carrière, en 55 attrapés.

Avant ses succès de cette saison, Parker était considéré comme un choix raté de première ronde sujet aux blessures. Il est cependant devenu le meilleur joueur offensif de Brian Flores, le troisième entraîneur-chef de Parker à Miami.

Les Dolphins montrent un dossier de 3-10 cette saison, la première sous la tutelle de Flores. Mesurant six pieds et trois pouces, Parker a fourni plusieurs jeux spectaculaires à une attaque inconstante grâce à quelques réceptions par-dessus les joueurs en défensive.

Âgé de 26 ans, Parker a adopté l’acupuncture et d’autres traitements afin de rester en bonne santé. Il a l’occasion de jouer chaque match d’une saison pour une première fois dans la NFL.

La présence de Parker et du receveur Albert Wilson est incertaine pour le duel de dimanche, contre les Giants de New York, car ils font partie du protocole des commotions cérébrales de la ligue. Les deux joueurs se sont toutefois entraînés pleinement vendredi.