(Irving) Dans un contexte d’inquiétude et de controverse entourant les contestations des entraîneurs et les révisions vidéo lors de potentiels cas d’obstruction par la passe, les dirigeants de la NFL prévoient se pencher avec attention sur cette règle instaurée cette saison.

Schuyler Dixon

Associated Press

Le changement avait été apporté uniquement en vue de la saison 2019 et les 32 propriétaires d’équipes devront le ratifier de nouveau — temporairement ou de façon permanente — pour que le règlement demeure en vigueur. Jusqu’à maintenant, le système a été déraillé par de l’irrégularité dans la façon dont sont appelées les infractions ainsi que les décisions prises après les révisions vidéo.

«Il n’y a pas de doute qu’il y a eu de l’anxiété, a déclaré Rich McKay, président des Falcons d’Atlanta et grand responsable du puissant comité de compétition de la NFL», mercredi.

«J’ai senti l’anxiété. Je l’ai senti dans notre équipe, je la sens avec d’autres (équipes). Mais il s’agit d’un nouveau règlement. C’est un changement majeur. C’est quelque chose que nous n’avions jamais fait avant. Pour cette raison, je ne veux pas tenter de prédire un dénouement», a-t-il ajouté.

McKay et Troy Vincent, chef des opérations de la ligue, s’entendent pour dire que le sujet fera l’objet de discussions pendant l’entre-saison.

«Du point de vue du comité, nous allons nous pencher sur chacune des révisions en nous demandant si nous aurions changé telle décision ou non, a expliqué McKay. Par la suite, comme l’an dernier avec les coups portés avec le casque, nous pouvons avoir une meilleure idée de la direction à prendre, de la possibilité de faire mieux, d’être plus efficace, plus prévisible et de l’ampleur des défis.»

De son côté, le commissaire Roger Goodell a rappelé que l’objectif ultime est de toujours faire preuve de régularité.

«Tous les ans, nous avons mis en place des changements qui visaient à nous rendre meilleurs et plus constants. C’est évident que les normes de qualité deviennent plus grandes au fur et à mesure où nous ajoutons de nouveaux éléments», a déclaré Goodell, selon qui les officiels font de l’excellent travail.

«Nous voulons toujours nous améliorer et nous allons continuer en ce sens. C’est un engagement et je vous promet que ça va continuer», a-t-il ajouté.