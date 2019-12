(Nouvelle-Orléans) Robbie Gould a réussi un placement victorieux de 30 verges alors que le match prenait fin et les 49ers de San Francisco ont signé une spectaculaire victoire de 48-46 contre les Saints de La Nouvelle-Orléans, dimanche.

Brett Martel

Associated Press

Jimmy Garoppolo a lancé une importante passe de 39 verges à George Kittle lors d’un quatrième essai et deux verges à franchir. Sur la séquence, une pénalité pour avoir saisi le protecteur facial du demi inséré des 49ers a mis la table au placement de Gould.

Quelques minutes auparavant, les Saints venaient de prendre les devants grâce à la cinquième passe de touché de Drew Brees, à Tre’Quan Smith alors qu’il restait 53 secondes à écouler. Le converti de deux points a cependant été raté.

Cette victoire a permis aux 49ers (11-2) de se placer en bonne position pour s’emparer du premier rang de l’Association Nationale en vue des séries. Ils pourraient également s’assurer d’une place en séries si les Seahawks de Seattle s’inclinent contre les Rams de Los Angeles, dimanche soir.

Garoppolo a lancé quatre passes de touché, dont deux à Kendrick Bourne, et pour des gains aériens de 349 verges. Emmanuel Sanders a réussi un touché de 75 verges et il a conclu la rencontre avec sept attrapés pour des gains de 157 verges. Kittle a aussi saisi une passe dans la zone des buts.

Brees a complété 29 de ses 40 passes pour des gains de 349 verges et il a également plongé dans la zone des buts pour un majeur. Le receveur Michael Thomas a capté 11 ballons pour des gains de 134 verges et un touché.

Les Saints (10-3) sont déjà assurés d’être champions de la section Sud de l’Association Nationale, mais ils ont commis quelques erreurs coûteuses.

Alvin Kamara a perdu un échappé, ce qui a mis la table pour une passe de touché de cinq verges de Garoppolo à Kittle, au troisième quart.

Lors d’une feinte de botté de dégagement, Taysom Hill n’a pas rejoint Smith, ce qui a redonné le ballon aux 49ers. Ces derniers en ont profité pour orchestrer une séquence de 14 jeux qui s’est conclue par un touché de Bourne.

Brees et son attaque ont réussi à transformer leurs quatre premières séries à l’attaque en touché. Les deux premières se sont terminées par des touchés de 38 et 26 à Jared Cook, mais lors du deuxième majeur de Cook, le demi inséré a été plaqué à la tête par Ahkello Witherspoon et il a quitté l’affrontement.

Les 49ers ont maintenu le rythme imposé par leurs adversaires et ils ont réussi un touché lors de quatre de leurs cinq premières possessions. Le porteur de ballon Raheem Mostert a permis aux visiteurs de rentrer au vestiaire à la demie avec une avance de 28-27 à la suite d’une course de 10 verges.