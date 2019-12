(Cleveland) L’ailier espacé étoile des Browns de Cleveland Odell Beckham fils prévoit passer sous le bistouri pour une hernie discale à la fin de la saison, a révélé une source au fait de la blessure à l’Associated Press dimanche.

Associated Press

Beckham a été affaibli par cette blessure pendant une bonne partie de la campagne — sa première avec les Browns —, mais il prévoit prendre part aux quatre derniers matchs du calendrier régulier avant d’être opéré, a dit une personne qui a requis l’anonymat en raison de la délicatesse de la situation.

Il n’y a toujours pas de date établie pour l’intervention chirurgicale, a ajouté cette source.

Cette blessure pourrait expliquer la faible production de Beckham cette saison avec les Browns. Il n’a capté que 57 passes pour 805 verges de gains et deux touchés. De plus, il n’a connu qu’un seul match de 100 verges de gains ou plus à ses 10 derniers départs.