Les Alouettes de Montréal ont offert jeudi des contrats à quatre choix du repêchage de 2019, en plus de perdre les services d’un porteur de ballon.

La Presse canadienne

Ainsi, le joueur de ligne offensive Samuel Thomassin, le demi offensif Jeshrun Antwi, le secondeur Benjamin Whiting et le demi défensif Cody Cranston ont paraphé une entente avec les Alouettes.

Le colosse Thomassin — six pieds six, 330 livres — avait laissé une bonne impression lors du camp d’entraînement avant d’aller disputer une cinquième et dernière saison avec le Rouge et Or de l’Université Laval. Le footballeur de 24 ans de Québec, choix territorial des Alouettes en fin de deuxième ronde, a été élu sur la première équipe d’étoiles offensive au pays lors de ses deux dernières campagnes, après avoir été sélectionné sur la deuxième équipe d’étoiles en 2017.

Antwi (six pieds, 205 livres) a été un choix de sixième ronde (48e au total) en 2019 vient de compléter sa dernière campagne universitaire avec les Dinos de l’Université de Calgary, qui ont remporté la coupe Vanier. En quatre rencontres avec les Dinos en 2019, il a porté le ballon 52 fois pour des gains de 276 verges, en plus de capter sept passes pour des gains de 57 verges. L’athlète de 22 ans a pris part aux deux rencontres préparatoires des Alouettes le printemps dernier et a effectué six courses pour des gains de 41 verges.

Whiting (six pieds trois, 225 livres) a pris part au dernier camp d’entraînement des Alouettes en plus de disputer deux rencontres préparatoires.

Cranston (six pieds deux, 170 livres) a joué un match préparatoire après avoir été réclamé au huitième tour, 66e au total.

Finalement, l’équipe a annoncé que le demi canadien Ryder Stone a décidé de prendre sa retraite. Sélectionné en cinquième ronde (38e au total) en 2018, Stone a disputé 21 rencontres au cours desquelles l’ancien du Big Green de l’Université Dartmouth a effectué 27 courses pour des gains de 124 verges et un touché, en plus de capter neuf passes pour 68 verges.