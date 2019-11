Les Alouettes ont confirmé, mardi matin, qu’ils avaient conclu une entente de trois saisons avec leur entraîneur-chef, Khari Jones.

Miguel Bujold

La Presse

Nommé entraîneur-chef par intérim à la suite du congédiement de Mike Sherman avant le début de la saison, Jones a mené les Alouettes à leur meilleure saison depuis 2012 (10-8). L’équipe s’est toutefois inclinée lors de son match éliminatoire du 10 novembre face aux Eskimos d’Edmonton.

Jones et le président des Alouettes, Patrick Boivin, avait indiqué que les négociations en vue d’une prolongation de contrat étaient bien avancées lorsqu’ils ont rencontré les médias au bilan de la direction de l’équipe, le 15 novembre.

« La nomination de Khari en juin dernier a eu un effet rassembleur sur toute notre équipe, et cela s’est fait sentir dans la ville, ainsi que partout au Québec », a commenté Boivin dans un communiqué. « Les performances qui ont suivi et la façon dont l’équipe était unie se voulaient des signes flagrants que nous avions l’homme de la situation en poste, et nous sommes heureux de s’assurer qu’il pourra continuer le travail amorcé. »