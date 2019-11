(Québec) Les Dinos de l’Université de Calgary n’ont pas raté leur coup cette fois. Une poussée de 13 points au deuxième quart les a guidés à une victoire de 27-13 aux dépens des Carabins de l’Université de Montréal et à la conquête de la coupe Vanier.

Marc Delbès

La Presse canadienne

Vaincus par le Rouge et Or de l’Université Laval dans ce match de championnat en 2016, les Dinos ont dû patienter jusqu’à cette année avant de savourer leur premier titre canadien depuis 1995. Le match a été disputé devant une modeste foule de 8376 spectateurs au stade Telus de l’Université Laval.

Le quart-arrière étoile des Dinos, Adam Sinagra, originaire de Pointe-Claire, met donc la touche finale à sa carrière au football universitaire par ce sacre. Il a complété 22 de ses 28 passes pour des gains de 292 verges. Son receveur préféré, Jalen Philpot, a capté quatre ballons pour 116 verges.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Le quart-arrière étoile des Dinos, Adam Sinagra

Pour les Carabins, champions en 2014, il s’agit d’un deuxième échec de suite à la coupe Vanier. Ils s’étaient inclinés l’année suivante face aux Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique.

Une pénalité de 15 verges pour obstruction au demi défensif Claude-Adler Joseph au quatrième quart aura finalement coulé les Carabins. Elle a permis aux Dinos de poursuivre leur séquence qui a mené au touché de Hunter Karl à la suite d’une passe de neuf verges de Sinagra. Les Dinos prenaient alors l’avance 20-10.

Le quart des Carabins, Dimitri Morand, avait pourtant entrepris la deuxième demie avec aplomb. L’offensive montréalaise a repris le ballon à sa ligne de 27 après le retour du botté d’envoi, Morand a complété ses quatre premières passes, dont un jeu de 45 verges à Ryth-Jean Giraud. Mais ils ont finalement dû se contenter d’un placement de 27 verges de Simoneau.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Le quart arrière des Carabins, Dimitri Morand

Stratégie audacieuse

Les Dinos ont rapidement pris les devants 6-0 au début du deuxième quart grâce à deux placements de Niko DiFonte, des réussites de 23 et 38 verges.

La tâche des Dinos a été facilitée par le fait que les Carabins n’ont pas obtenu de premier essai avant leur troisième séquence offensive. Mais les Montréalais ont alors fait preuve d’audace.

À la ligne de 37 des Dinos et un troisième essai, ils ont feint une tentative de placement mais Raphaël Major-Dagenais a plutôt complété une passe de 11 verges à Bruno Lagacé pour permettre à l’attaque de se poursuivre.

Six jeux plus tard, le demi Reda Malki a franchi une verge pour le majeur et offert brièvement l’avance 7-6 aux Carabins, à la suite de la transformation de Louis-Philippe Simoneau.

Les Dinos ont aussitôt répliqué grâce à la combinaison Sinagra-Philpot. Une première passe de 38 verges au receveur a permis aux Dinos de s’installer dans le territoire montréalais. Quatre jeux plus tard, Sinagra a rejoint sa cible préférée dans la zone des buts, un jeu de 13 verges.

Les défensives des deux camps avaient imposé leur rythme en début de match. Les deux quarts ont souvent été pressés, Morand étant victime de deux sacs contre un pour Sinagra un au premier quart.