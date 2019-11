Reda Malki tente d'échapper à la couverture de Brett Switzer et Cullen O'Leary.

Les Carabins de l’Université de Montréal se sont qualifiés samedi pour la finale de la Coupe Vanier grâce à une victoire de 38-0 sur les Axemen d’Acadia, à Wolfville en Nouvelle-Écosse.

Michel Marois

La Presse

Largement favoris, les Carabins ont pourtant dû faire preuve de patience devant une formation coriace et dans des conditions rendues difficiles par le froid et un fort vent. Il a fallu attendre la deuxième demie pour voir les Montréalais prendre un avantage significatif et s’assurer la Coupe Uteck.

Après avoir dû se contenter de deux placements et d’un simple dans les 30 premières minutes de jeu, les Carabins ont marqué 31 points en cinq séquences consécutives à partir du troisième quart.

Le quart Dimitri Morand, appelé en relève à Frédéric Paquette-Perrault en fin de première demie, a joué son meilleur football de la saison. Il a d’ailleurs réussi le premier touché de son équipe, sur une course d’une verge, avant de compléter une passe de touché de 23 verges à Kevin Kaya.

La défense des Carabins, excellente tout au long du match, a ensuite provoqué trois revirements d’affilée. Une interception spectaculaire de Jean-Sébastien Belisle a d’abord mené à un autre placement de Louis-Philippe Simoneau. Un échappé du quart Hunter Guenard a ensuite été récupéré par Benoit Marion et il a suffi de trois jeux en attaque pour mener au touché de Reda Malki, sur une course de 16 verges.

Les Axemen ont encore été erratiques au début du quatrième quart et Malki a réussi un autre touché, cette fois sur une course de quatre verges. Forts d’une avance de 38 points, les Carabins ont fait appel à plusieurs réservistes.

Les Carabins disputeront donc la Coupe Vanier, samedi prochain à Québec. Ils affronteront les vainqueurs du match disputé plus tard samedi entre les Marauders de McMaster et les Dinos de Calgary.

La blessure de Paquette-Perrault, qui avait excellé samedi dernier en finale provinciale contre le Rouge et Or de Laval, pourrait priver les Montréalais d’un atout important, mais la performance de Morand laisse espérer que l’attaque puisse continuer au même rythme.

PHOTO ANDREW VAUGHAN, LA PRESSE CANADIENNE Frédéric Paquette-Perrault

Les Carabins en seront à une troisième finale nationale en six ans. Ils avaient remporté leur seul titre en 2014, à Montréal contre McMaster, avant de s’incliner l’année suivante à Québec contre les Thunderbirds de UBC.