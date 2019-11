C’était le bilan de fin de saison de l’administration des Alouettes, vendredi matin, et plusieurs personnes s’attendaient à ce que l’équipe annonce une prolongation de contrat de Khari Jones, ce qui n’a pas été le cas. Selon le président du club Patrick Boivin, et Jones, ce n’est toutefois plus qu’une question de temps.

Miguel Bujold

La Presse

« On s’attend à ce que Khari soit ici la saison prochaine. On ne peut rien officialiser encore, mais on est bien avancé », a indiqué Boivin. « C’est une question de temps et de détails, c’est tout. »

Jones était assis aux côtés de Boivin et a partagé le même optimisme. « Je suis confiant que je serai de retour avec l’équipe. On a eu de bonnes discussions moi, mon agent et l’équipe », a dit Jones.

Nommé entraîneur-chef par intérim à moins d’une semaine du début de la saison dernière à la suite du congédiement de Mike Sherman, Jones a mené les Alouettes à une fiche de 10-8, leur meilleure campagne depuis 2012. L’équipe a participé aux éliminatoires pour la première fois en cinq ans, mais s’est inclinée devant les Eskimos d’Edmonton, dimanche dernier.

Par ailleurs, Boivin a annoncé que l’équipe avait amorcé sa recherche pour un nouveau directeur général, poste laissé vacant depuis le congédiement de Kavis Reed, survenu en juillet dernier. Wally Buono a été embauché par l’organisation à titre de conseiller dans ce dossier.