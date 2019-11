(Kansas City) Le propriétaire des Chiefs de Kansas City aimerait que la NFL « envisage sérieusement » de réduire le calendrier préparatoire et de faire passer la saison régulière à 17 matchs, permettant ainsi à la ligue d’être plus flexible afin d’organiser plus de matchs internationaux.

Associated Press

Clark Hunt, la tête d’affiche du groupe de propriétaires des Chiefs, a aussi indiqué que ce genre d’idée avait été abordé lors de la dernière ronde de négociations de la convention collective de la NFL en 2011. Ainsi, alors que les pourparlers pour le renouvellement de la convention collective sont sur le point de reprendre, Hunt croit que le calendrier sera l’un des enjeux cruciaux.

PHOTO WILFREDO LEE, AP Le propriétaire des Chiefs de Kansas City, Clark Hunt

« Je crois que tout le monde aimerait voir le calendrier préparatoire être écourté, a mentionné Hunt pendant un point de presse mercredi. Si vous remplacez un match, ou deux, par un autre de saison régulière, alors ce ne serait pas un chiffre rond à 17. Ainsi, on pourrait donc disputer au moins certains de ces matchs supplémentaires en terrain neutre, et la série des matchs internationaux pourrait alors en être rehaussée. »

Hunt milite depuis longtemps déjà en faveur d’une expansion de la NFL vers de nouveaux marchés. Les Chiefs ont vaincu les Lions de Detroit au stade Wembley de Londres pendant la saison 2015, et ils affronteront les Chargers de Los Angeles à Mexico lundi soir — une reprise, en quelque sorte, du match de l’an dernier qui avait été annulé à cause de la piètre qualité de la surface de jeu.

Hunt a d’ailleurs indiqué que la nouvelle surface de jeu du stade Azteca avait rassuré tout le monde.

« Je crois que tous les matchs internationaux sont importants pour la ligue, et ils sont importants pour les Chiefs d’un point de vue économique, a reconnu Hunt. Honnêtement, je ne croyais pas que nous retournerions à Mexico aussi rapidement. Je n’ai pas sollicité la ligue à cet effet. Quand j’ai vu notre calendrier, je ne croyais pas que ça fonctionnerait d’un point de vue logistique. »

« J’imagine qu’en fin de compte, a poursuivi Hunt, les Chargers étaient prêts à concéder un match à domicile pour s’y rendre, même si nous sommes des adversaires de section. »

Par ailleurs, Hunt a indiqué que les Chiefs veulent conclure une nouvelle entente avec le quart étoile Patrick Mahomes, afin qu’il finisse sa carrière à Kansas City. Il a cependant refusé de dire si cela se produira pendant la saison morte, alors que Mahomes deviendra admissible à une nouvelle entente, ou lors de la saison suivante.

« C’est une décision que nous devrons prendre avec ses représentants, si les astres sont alignés », a dit Hunt, qui a aussi refusé de dire si Mahomes pouvait devenir le joueur le mieux rémunéré de la NFL.