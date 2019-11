Alouettes: William Stanback et Patrick Levels viseront la NFL

Les Alouettes pourraient perdre deux éléments importants de la formation au profit de la NFL au cours des prochains mois.

Frédéric Daigle

La Presse canadienne

Le demi à l’attaque William Stanback et le secondeur Patrick Levels ont en effet laissé entendre que même s’ils ont adoré leur expérience montréalaise, ils lorgnaient définitivement du côté du circuit Goodell pour la suite de leur carrière.

Il s’agirait d’une lourde perte pour les Alouettes, les deux footballeurs ayant constitué des éléments clés de cette équipe surprise de 2019.

Stanback a indiqué avoir attiré l’attention de quatre ou cinq formations, qui ont l’intention de l’épier de plus près. Stanback, de Hampstead, dans l’État de New York, n’a pas encore de séance d’audition prévue, mais son agent et lui comptent bien se mettre sur ce dossier au cours des prochaines semaines.

L’athlète de 25 ans a le physique de l’emploi à six pieds et 233 livres. Il vient de connaître toute une campagne, avec 1048 verges de gains en 170 courses réparties sur 14 matchs seulement en raison de blessures. Ses 1048 verges ont constitué le troisième plus haut total de la LCF cette saison, tandis que ses cinq touchés au sol lui ont octroyé le neuvième rang à ce chapitre.

Quant à Levels, qui est aussi âgé de 25 ans, il s’est amené à Montréal après deux saisons passées au sein des Stampeders de Calgary. Peu utilisé en Alberta, il a éclos avec les Alouettes.

Utilisé lors des 18 matchs de la saison, Levels a réussi 86 plaqués et cinq sacs — il vient au deuxième rang du club pour ces deux statistiques —, en plus de provoquer deux échappés. Le Texan de cinq pieds onze, 187 livres, s’est rapidement imposé comme un leader de l’unité défensive de Khari Jones.

Les deux hommes ont répété en maintes occasions qu’ils avaient grandement apprécié leur séjour à Montréal, soulignant au passage l’apport de Jones à l’ambiance de l’équipe. On comprend toutefois que pour eux, si l’occasion de jouer dans la NFL se présente, ils ne la laisseront pas filer.

Cela signifie que les Alouettes pourraient être privés de ces deux éléments jusqu’en septembre s’ils étaient parmi les derniers retranchés par des formations du circuit américain. Le prochain DG des Alouettes — l’organisation se cherche toujours de nouveaux propriétaires — devra donc voir à combler ces deux postes rapidement.

Les Alouettes comptent bien sur Jeremiah Johnson dans le champ-arrière, mais le vétéran qui aura 33 ans en févirer prochain ne peut plus être le fer-de-lance d’une attaque au sol, aussi bon soit-il comme second violon.