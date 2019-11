(Montréal) Tout au long de la dernière semaine, un peu tout le monde dans l’entourage des Alouettes a souligné à quel point il allait être important de presser le quart Trevor Harris des Eskimos d’Edmonton en demi-finale de l’Est. La défense montréalaise n’a pas réussi à le faire et les visiteurs l’ont emporté 37-29.

Frédéric Daigle

La Presse canadienne

Harris s’est moqué de la défense des Alouettes. Le pivot des Eskimos a réussi ses 22 premières passes de la rencontre et terminé la première demie avec 23 passes complétées en 24 tentatives pour des gains de 257 verges et une passe de touché.

PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Trevor Harris

Sa deuxième passe incomplète est survenue avec un peu plus de 10 minutes à jouer. Elle a alors été interceptée par Woody Baron, après avoir été déviée par John Bowman. Les visiteurs menaient alors 34-22. Quand Vernon Adams fils a franchi la ligne des buts après une électrisante course de 10 verges quelques jeux plus tard, les Alouettes n’accusaient plus qu’un retard de cinq points.

Les Alouettes ont eu l’occasion de se sauver avec ce match avec moins de deux minutes à faire, mais la deuxième interception du match de Josh Johnson a fermé les livres. Sean Whyte a alors réussi son cinquième placement du match, sur 36 verges, pour procurer une avance de huit points aux Eskimos.

Les Alouettes ont alors repris à leur ligne de 34 avec 56 secondes à faire. Félix Faubert-Lussier a ensuite échappé une courte passe d’Adams alors qu’il était fin seul sur les lignes de côté. Adams a tenté le gros jeu sur sa tentative suivante, mais Johnson a réussi sa troisième interception du match.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Le quart-arrière des Alouettes, Vernon Adams fils

C. J. Gable a inscrit deux majeurs au sol pour les vainqueurs. Calvin McCarthy a réussi l’autre sur une passe de Harris. Whyte a réussi des placements sur 43, 25, 35 et 17 verges pour compléter la marque.

William Stanback, au sol, et Mario Alford, sur un spectaculaire retour de botté d’envoi de 99 verges, ont marqué les autres touchés des Alouettes, qui ont aussi profité d’un placement de 30 verges de Boris Bede.

Harris n’a pas vraiment été inquiété avant le quatrième quart et il en a grandement profité. Il a terminé la rencontre avec 421 verges de gains. On ne sait pas exactement quel était le plan de match du coordonnateur défensif Bob Slowick pour ce duel, mais il n’a clairement pas fonctionné.