(Kansas City) Patrick Mahomes sera à son poste pour les Chiefs de Kansas City face aux Titans du Tennessee, dimanche, seulement deux semaines après que la saison du quart semblait compromise en raison d’une luxation à une rotule.

Dave Skretta

Associated Press

Mahomes n’a pas raté un seul entraînement après s’être blessé à un genou face aux Broncos de Denver le 17 octobre. Certains croyaient que cette blessure allait contraindre le joueur par excellence en titre de la NFL à se retrouver sur la touche pendant plusieurs mois.

La structure du genou de Mahomes n’a toutefois pas été touchée. Son travail à l’entraînement a été limité pendant deux semaines et Matt Moore a finalement obtenu deux départs.

«Nous étions conscients de l’évolution de la situation tout au long du processus, a déclaré Mahomes après l’entraînement de vendredi. Je savais que j’avais une chance (de jouer) après avoir parlé à tous ces médecins. Ils m’ont dit que du moment où j’allais bien, je pourrais jouer cette semaine.»

Les Chiefs ont subi la défaite face aux Packers de Green Bay mais ont défait les Vikings du Minnesota pendant l’absence de Mahomes.

«À moins que quelque chose ne se produise ici, il sera au poste, a déclaré l’entraîneur-chef Andy Reid au sujet de Mahomes, qui n’a pas caché sa hâte de revenir au jeu. Nous verrons après cet entraînement, mais pour l’instant, c’est comme ça que ça se dessine.»

En un peu plus de six matchs cette saison, Mahomes a accumulé des gains de 2180 verges et complété 15 passes de touché, avec une seule interception.