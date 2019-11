PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS

(Tampa) Les Buccaneers de Tampa Bay ont inscrit le nom de l’ailier rapproché Antony Auclair sur la liste des blessés, a indiqué le quotidien Tampa Bay Times mardi soir.

La Presse canadienne

Le Québécois âgé de 26 ans souffre d’une blessure à un orteil.

Auclair, qui a déjà joué pour le Rouge et Or de l’Université Laval, a disputé huit matchs et effectué cinq départs cette saison, sa troisième avec les Buccaneers. Il a capté sa seule passe de la saison dimanche dernier contre les Seahawks de Seattle, pour un gain de 11 verges.

Carl Nassib (aine) et Anthony Nelson (ischio-jambiers) ont aussi quitté la rencontre face aux Seahawks et ne sont pas retournés au jeu par la suite.

Par ailleurs, les Bucs ont offert un contrat au secondeur Sam Acho.