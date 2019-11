Le Rouge et Or visera une quatrième couronne provinciale consécutive et une 16 e au total.

Les Carabins et le Rouge et Or s'affronteront en finale de la Coupe Dunsmore

Les Carabins de l’Université de Montréal et le Rouge et Or de l’Université Laval s’affronteront en finale de la Coupe Dunsmore pour une septième année de suite.

La Presse canadienne

Le Rouge et Or, qui visera une quatrième couronne provinciale consécutive et une 16e au total, a écrasé les Stingers de l’Université Concordia 40-8. Les Carabins ont défait l’Université McGill 39-6.

Le quart Thomas Bolduc a complété 17 de ses 25 passes pour 311 verges de gains et trois majeurs. Chrisitan Dallaire a été la cible de deux passes payantes, tandis qu’Antoine Dansereau-Leclerc a aussi capté une passe de touché.

Dansereau-Leclerc a attrapé un total de sept passes pour 161 verges de gains.

Félix Garand-Gauthier a inscrit l’autre majeur du Rouge et Or sur une course de cinq verges. Vincent Breton-Robert a accumulé 119 verges de gains sur 13 courses.

Tristan Mancini a été le seul joueur des Stingers à atteindre la zone des buts, sur une course d’une verge.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Kevin Dubois a inscrit un des touchés des Carabins.

Du côté du CEPSUM, le quart Frédéric Paquette-Perrault a complété neuf de ses 17 passes pour 146 verges de gains et une passe de touché à Danny Debrosse-Smith. Paquette-Perrault a aussi couru six fois avec le ballon pour 93 verges de gains.

Dimitri Morand a également lancé une passe de touché à Antoine Chabot en fin de rencontre.

Kevin Dubois et Reda Malki ont marqué des majeurs au sol pour les Carabins.

Nicolas Baillargeon a inscrit le seul touché de McGill, captant une passe de Jacob Samuels pour un majeur de 23 verges.

Les Carabins tenteront de gagner la coupe Dunsmore pour une troisième fois dans leur histoire. Leurs titres ont été acquis en 2014 et 2015.

La finale sera présentée samedi prochain, au stade TELUS-Université Laval.

Les Carabins ont gagné le premier duel entre les deux équipes cette saison, 23-18, le 14 septembre, au CEPSUM. Le Rouge et Or a eu sa revanche le 20 octobre, s’imposant 16-3 devant ses partisans.