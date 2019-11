(Renton) L’ailier espacé Josh Gordon a été réclamé au ballotage par les Seahawks de Seattle, vendredi, un jour après avoir été libéré de la liste des blessé par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Curtis Crabtree

Associated Press

En six matchs avec les Patriots, Gordon a capté 20 passes pour 287 verges, dont un touché. La semaine dernière, il a été inscrit sur la liste des blessés à cause d’ennuis au genou et à la cheville.

«On parle d’un talent unique, a dit l’entraîneur des Seahawks Pete Carroll, au sujet de Gordon. Nous verrons la semaine prochaine où il en est physiquement. Il a réussi beaucoup de bonnes choses et a fait plusieurs bons jeux. Nous allons en savoir plus la semaine prochaine.»

Gordon ne jouera pas dimanche à Seattle, quand les Seahawks (6-2) vont accueillir les Buccaneers de Tampa Bay (2-5).

Gordon a été réintégré à la NFL en août. Il avait été suspendu pour une période indéfinie en décembre dernier, ratant alors les trois derniers matchs de la saison 2018, pour avoir enfreint la politique antidrogue de la ligue.

En 11 matchs en 2018, Gordon a fait 40 attrapés pour 720 verges, incluant trois touchés.

Choix de deuxième tour des Browns de Cleveland en 2012, Gordon a également été suspendu pour les deux premiers matchs de la saison 2013. Là encore, c’était en lien à la politique antidrogue. Il a néanmoins capté 87 passes dont neuf touchés, menant la NFL avec 1646 verges de réceptions.

«Il peut réussir de gros jeux. Il est une menace pour capter des longues passes, a dit Carroll. Les gens que je connais qui l’ont dirigé, ils sont élogieux à propos de son talent et de son habileté à créer des occasions.»