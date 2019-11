Battus deux fois d’affilée en fin de saison, à Sherbrooke et à Laval, une chose qui ne leur était pas arrivée depuis 2013, les Carabins de l’Université de Montréal abordent les séries éliminatoires à la recherche de leur identité.



Michel Marois

La Presse

Même l’excellente unité défensive, dominante lors des six premiers matchs de l’équipe, tous des victoires, n’a pas montré la même « perfection » en fin de saison. L’entraîneur-chef Danny Maciocia insiste toutefois : « À part la première demie à Sherbrooke, la défense n’a jamais mal joué. On a concédé un touché à Québec sur un jeu truqué, après avoir eu 13 joueurs sur le terrain…

« Mais c’est vrai qu’on veut toujours faire mieux, dans toutes les facettes du jeu, et on a beaucoup travaillé depuis deux semaines. J’espère qu’on va maintenant voir le résultat sur le terrain [samedi] contre McGill. »

Le garde Pier-Olivier Lestage, l’un des sept joueurs des Carabins sélectionnés dans l’équipe d’étoiles du RSEQ, a reconnu que la confiance de l’équipe en avait pris un coup après les défaites à Sherbrooke et à Québec.

Ça prend parfois une claque en pleine face pour comprendre qu’il faut travailler plus fort. En attaque, nous avons eu plusieurs blessés cette saison et même si nous n’avons pas joué à la hauteur de nos attentes, nous sommes confiants de pouvoir le faire en séries. Pier-Olivier Lestage, des Carabins de Montréal

Maciocia estime d’ailleurs que l’expérience de ses joueurs dans ce qu’il considère comme la « vraie saison » sera un atout. Les Carabins n’ont pas raté la finale de la Coupe Dunsmore depuis 2012.

« Les huit premiers matchs de la saison ne veulent plus rien dire. Il faut maintenant être bons pendant trois heures, jouer avec toute notre passion en tentant d’exécuter ce qu’on a à faire, a insisté l’entraîneur-chef. Ce qui m’inspire confiance, c’est de voir que nos jeunes sont maintenant vraiment conscients de l’importance de tous les petits détails. Depuis deux semaines, à l’entraînement, j’ai recommencé à voir le caractère de mes joueurs.

« On a vraiment tous les outils en place pour avoir du succès, j’en suis certain. On est unis, on travaille tous dans la même direction. Si on joue comme on en est capables, si on réussit à garder le “focus”, à se concentrer sur les détails et sur l’exécution de tout ce qu’on fait, je pense qu’on a de bonnes chances d’aller chercher un résultat favorable. »

McGill veut y croire

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE McGill en sera à sa troisième demi-finale provinciale en quatre ans contre les Carabins.

Du côté de McGill, qui en sera à sa troisième demi-finale provinciale en quatre ans au CEPSUM, l’objectif est surtout de limiter les erreurs. Lors de leur visite en saison régulière, les joueurs en rouge avaient paru intimidés par la foule en début de match, tombant vite en déficit de 15-0. L’équipe a toutefois beaucoup mieux joué en deuxième demie, faisant pratiquement jeu égal avec les Carabins pour ne s’incliner que 21-3.

Cette semaine, les haut-parleurs du stade Percival-Molson diffusaient des bruits de foule pendant les entraînements ! Le volume n’était sans doute pas assez fort pour égaler le vacarme que produiront les partisans des Carabins, mais les joueurs ne seront pas surpris.

« On a voulu les mettre dans des situations inconfortables afin qu’ils sachent comment réagir, qu’ils puissent quand même bien communiquer », a souligné l’entraîneur-chef Ronald Hilaire. Quand tu arrives en séries, le plus important, c’est de bien protéger le ballon. Il faut essayer de provoquer des revirements, tout en les évitant le plus possible de notre côté. »

McGill a forcé pas moins de 10 échappés cette saison, un sommet au RSEQ, et son front défensif exerce beaucoup de pression.

Hilaire espère que ses joueurs pourront ainsi limiter les dégâts : « Si on réussit à gagner la bataille de la position sur le terrain, on pourrait avoir un match serré au dernier quart et espérer qu’on tombe du bon côté du pointage ! »

Une grosse commande pour Concordia à Québec

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Autre rencontre entre les Stingers de Concordia et le Rouge et Or de Laval, demain, à Québec.

Battus 74-0 lors de leur dernière visite au PEPS, en saison régulière, les Stingers de Concordia y affronteront encore le Rouge et Or de Laval, samedi en demi-finale du RSEQ. Ce serait toutefois étonnant que les visiteurs subissent une telle dégelée. L’attaque des Stingers est explosive, avec trois joueurs étoiles, le quart Adam Vance et les receveurs de passes James Tyrrell et Jeremy Murphy. Le Rouge et Or partira toutefois largement favori. L’équipe a remporté 14 des 16 derniers titres provinciaux, dont les trois derniers. Malgré le départ de plusieurs joueurs d’impact après la dernière saison, la période de transition a été courte et l’équipe a trouvé son erre d’aller depuis que le quart Thomas Bolduc a été envoyé dans la mêlée. Bien appuyé par une ligne offensive hors pair, l’étudiant athlète de première année a limité les erreurs. « Mes coéquipiers sont vraiment exceptionnels et mes entraîneurs me placent toujours dans des situations où je suis à l’aise, a souligné Bolduc en entrevue après le dernier match contre les Carabins. Jusqu’ici, j’ai toujours pu m’adapter aux nouvelles situations avec un minimum de pression. Je ne crois pas que ce sera différent en séries. »

Les matchs de samedi

McGill (3-5) c. Montréal (6-2), 14 h, CEPSUM

Concordia (2-6) c. Laval (7-1), 14 h, stade Telus du PEPS

Revoilà Bishop’s !

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU CLUB Les Gaiters de Bishop’s sont de retour en séries éliminatoires.

Ailleurs au Canada, les Gaiters de Bishop’s sont de retour en séries éliminatoires. Évoluant dans l’Association de l’Atlantique depuis 2017, l’équipe de l’entraîneur-chef Chérif Nicolas n’avait remporté qu’un match en deux saisons. Les Gaiters ont toutefois renversé la situation cette année, terminant le calendrier régulier avec une fiche de 4-4. Ils accueilleront les Mounties de Mount Allison, samedi en demi-finale. Le vainqueur obtiendra un rendez-vous avec Acadia en finale. En Ontario, les demi-finales opposeront Waterloo à Western et Guelph à McMaster, alors que dans l’Ouest, Manitoba sera à Calgary et Alberta à Saskatchewan.

Les étoiles du RSEQ

PHOTO AARON LYNETT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le secondeur Adam Auclair, de l’Université Laval, un habitué des honneurs

On a dévoilé jeudi les étoiles de la saison au football universitaire. Pas moins de onze joueurs du Rouge et Or ont été sélectionnés, sept joueurs des Carabins, quatre des Stingers de Concordia, trois de McGill et deux de Sherbrooke. Dix joueurs ont été des choix unanimes, dont le secondeur Adam Auclair (Laval), le demi défensif Marc-Antoine Dequoy (Montréal), le quart-arrière Adam Vance (Concordia) et le plaqueur Andrew Seinet-Spaulding.

Collégial D1 : place aux séries

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU CLUB En division 1 au niveau collégial, les Spartiates du Vieux Montréal ont terminé la saison régulière au premier rang.

C’est aussi samedi que débutent les séries éliminatoires au football collégial. En division 1, les Spartiates du Vieux Montréal ont terminé la saison régulière au premier rang et auront donc droit à un laissez-passer pour les demi-finales. Six équipes se disputeront les autres places : Champlain-Lennoxville sera à Grasset, Notre-Dame-de-Foy à Limoilou et Vanier à Garneau.