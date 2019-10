L’entraîneur et le quart-arrière des Patriots, Bill Belichick et Tom Brady

On est déjà à la mi-saison dans la NFL. La neuvième semaine d’activité s’amorcera ce soir, alors que les 49ers de San Francisco et les Cardinals de l’Arizona s’affronteront à Glendale. Quatre équipes demeurent invaincues ou n’ont perdu qu’une fois, tandis que cinq autres n’ont remporté aucun match ou un seul. Voici l’état des forces après les deux premiers mois du calendrier.

Miguel Bujold

La Presse

1. Patriots (8-0)

Une semaine après l’acquisition de Mohamed Sanu, les Patriots pourront compter sur un autre receveur à compter de dimanche, s’ils le souhaitent. Blessé à une cheville, leur premier choix en avril, N’Keal Harry, est apte à revenir au jeu.

2. 49ers (7-0)

Nick Bosa mène l’équipe avec 7 sacs et 11,5 plaqués derrière la ligne de mêlée. Il est manifestement le meneur dans la course au titre de recrue par excellence en défense.

3. Saints (7-1)

Malgré l’absence de Drew Brees, Michael Thomas connaît une autre excellente saison. L’ailier espacé mène le circuit avec 875 verges et terminerait la saison avec 1750 s’il maintenait le rythme.

4. Packers (7-1)

L’embauche des joueurs autonomes Za’Darius Smith et Preston Smith a transformé la défense des Packers. Les deux secondeurs totalisent 15 sacs en 8 matchs.

5. Ravens (5-2)

L’équipe de John Harbaugh aura eu deux semaines afin de se préparer pour son duel de dimanche soir contre les Patriots.

6. Seahawks (6-2)

Après leur rencontre de dimanche face aux Buccaneers, les Seahawks disputeront leurs cinq matchs suivants contre des équipes qui ont actuellement une fiche de ,500 ou mieux.

7. Chiefs (5-3)

Patrick Mahomes devrait être à son poste, dimanche contre les Vikings, mais les blessures sur la ligne offensive continuent de s’additionner. Laurent Duvernay-Tardif a été incapable de finir le match de dimanche dernier face aux Packers, blessé à une cheville.

8. Vikings (6-2)

Kirk Cousins a complété au moins 70 % de ses passes à chacun de ses six derniers matchs et connaît probablement la meilleure séquence de sa carrière. Les critiques en début de saison semblent l’avoir fouetté dans son orgueil.

9. Rams (5-3)

Actuellement troisièmes de leur division derrière San Francisco et Seattle, les finalistes de l’année dernière sont loin d’être assurés d’une place en séries.

10. Cowboys (4-3)

En ajoutant le vétéran Michael Bennett, les Cowboys possèdent maintenant trois chasseurs de quarts d’impact, les deux autres étant Demarcus Lawrence et Robert Quinn, qui a réussi six sacs en cinq matchs.

11. Texans (5-3)

Il s’agira de la troisième fois en quatre ans que J.J. Watt terminera la saison sur la liste des joueurs blessés, cette fois en raison d’une déchirure d’un pectoral.

12. Colts (5-2)

Sans trop faire de bruit, le porteur de ballon Marlon Mack se dirige vers une saison de plus de 1300 verges au sol. L’un des secrets les mieux gardés de la NFL.

13. Eagles (4-4)

Les Eagles joueront cinq de leurs huit derniers matchs contre des équipes avec des fiches perdantes et disputeront les trois autres à domicile. Un calendrier qui devrait leur permettre de lutter avec les Cowboys jusqu’à la toute fin.

14. Bills (5-2)

Les Bills totalisent 16 sacs, alors que pas moins de 10 joueurs ont contribué à cette récolte.

15. Panthers (4-3)

En dépit de son mauvais match contre les 49ers (51,4 % de passes complétées et trois interceptions), Kyle Allen obtiendra au moins un autre départ, la blessure à un pied de Cam Newton n’étant toujours pas suffisamment guérie afin qu’il puisse jouer.

16. Lions (3-3-1)

Les Lions sont difficiles à suivre. Ils ont acquis le plaqueur Damon Harrison alors qu’ils semblaient déjà éliminés l’année dernière, puis ont échangé le demi de sûreté Quandre Diggs alors qu’ils étaient encore dans la course cette saison.

17. Jaguars (4-4)

Gardner Minshew est plus qu’une personnalité intéressante : une moyenne de 272 verges par match, 13 touchés et 2 interceptions. Et on ne peut certainement pas dire qu’il est très bien entouré.

18. Titans (4-4)

Deux victoires en autant de départs pour Ryan Tannehill, dont le taux de passes complétées est de 14 % plus élevé que celui de Marcus Mariota cette saison.

19. Steelers (3-4)

Ils ont inscrit 27 points sans riposte après un très lent départ contre les Dolphins, mais leur victoire a été moins convaincante que celle d’il y a deux semaines face aux Chargers.

20. Chargers (3-5)

Leur courte victoire à Chicago leur permettra de rester impliqués un peu plus longtemps dans la course aux éliminatoires.

21. Bears (3-4)

Tôt ou tard, les Bears devront se rendre à l’évidence que Mitchell Trubisky n’est pas un passeur de qualité, même s’ils ont payé très cher afin de pouvoir le repêcher.

22. Browns (2-5)

Les Browns venaient de profiter de leur semaine de relâche mais étaient tout croches à Foxborough. Ils ont commis un revirement sur trois jeux offensifs consécutifs à un certain moment.

23. Raiders (3-4)

Le demi offensif Josh Jacobs, qui obtient en moyenne cinq verges par course (620 en 124), fera partie de la conversation pour le titre de la meilleure recrue en attaque.

24. Cardinals (3-4-1)

Sans faire parler de lui ou presque, Chandler Jones continue d’empiler les sacs. L’ancien des Patriots en a déjà réussi 8,5.

25. Giants (2-6)

Il sera très intéressant de voir de quelle façon réagira la recrue Daniel Jones dans un match à une heure de grande écoute contre les Cowboys, lundi soir.

26. Broncos (2-6)

Les choses pourraient toujours changer, mais disons que l’association entre les Broncos et Joe Flacco n’est pas partie pour être un grand succès. Flacco souffrirait d’une hernie discale et ratera le match de dimanche face aux Browns. C’est Brandon Allen qui le remplacera.

27. Buccaneers (2-5)

Bruce Arians sera probablement réprimandé pour ses commentaires au sujet de l’arbitrage, mais il avait parfaitement raison : les officiels ne sont jamais tenus responsables de quoi que ce soit.

28. Falcons (1-7)

La deuxième moitié de saison risque d’être très longue et très pénible à Atlanta.

29. Redskins (1-7)

L’un des rares éléments positifs chez les Redskins depuis le début de la saison a été le jeu du receveur Terry McLaurin. La recrue mène l’équipe avec 28 attrapés, 458 verges et 5 touchés. Pas mal pour un choix de troisième tour.

30. Jets (1-6)

Depuis que Sam Darnold a lancé que l’attaque des Jets était près d’être impossible à stopper, ils ont marqué 15 points en deux matchs.

31. Dolphins (0-7)

Les Dolphins ont fourni un effort louable, lundi à Pittsburgh, mais rarement a-t-on vu une formation avec autant de joueurs qui sont de parfaits inconnus pour une très grande majorité des amateurs.

32. Bengals (0-8)

Il serait très étonnant que les Bengals ne repêchent pas un quart-arrière avec leur premier choix. Quant à lui, Andy Dalton a une belle carrière de réserviste qui l’attend.