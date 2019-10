(Englewood) Le quart Joe Flacco des Broncos de Denver souffre d’une hernie discale dans le cou qui menace le reste de sa saison et peut-être aussi de sa carrière. Son absence laisserait l’inefficace attaque de l’équipe dans les mains de trois quarts qui n’ont encore jamais pris part à un seul jeu du calendrier régulier de la Ligue nationale de football.

Arnie Stapleton

Associated Press

L’entraîneur-chef Vic Fangio a confirmé que Flacco sera au rancart lorsque les Broncos (2-6) accueilleront les Browns de Cleveland (2-5) le week-end prochain.

« Il n’y a aucun doute qu’il sera absent cette semaine. Ensuite, nous allons évaluer la situation après le congé (lors de la semaine 10) et nous verrons où c’en est rendu », a indiqué l’entraîneur-chef des Broncos.

Fangio a également déclaré que Flacco avait subi un examen d’imagerie par résonance magnétique lundi, mais il n’était pas certain qu’une opération allait être nécessaire.

« Ils ne le savent pas encore. Je dirais qu’à ce moment précis, ils pensent que non. Mais ces choses peuvent fluctuer. »

Fangio a confié que la liste des blessés représentait un scénario plausible pour Flacco, qui ne pouvait tourner son cou après la défaite de 15-13 des Broncos contre les Colts d’Indianapolis dimanche, après laquelle Flacco a dénoncé l’approche trop conservatrice à l’attaque.

Brandon Allen, que les Broncos ont réclamé au ballottage des Rams de Los Angeles le mois dernier, obtiendra son premier départ, dimanche, depuis qu’il a mené les Razorbacks de l’Université de l’Arkansas à une victoire de 45-23 lors du Liberty Bowl, le 2 janvier 2016.

Allen deviendra le sixième quart à amorcer un match avec les Broncos depuis la retraite de Peyton Manning à la suite du Super Bowl 50, le 7 février 2016. Depuis, les Broncos affichent un dossier global de 22-34.

Fangio a par ailleurs fait savoir qu’il allait décider plus tard cette semaine qui sera l’adjoint d’Allen entre l’un ou l’autre de ces quarts recrues : Drew Lock, un choix de deuxième ronde actuellement sur la liste des blessés à cause d’une blessure au pouce droit, ou Brett Rypien, un quart qui n’a pas été repêché et qui fait actuellement partie de l’équipe d’entraînement.

La semaine dernière à peine, les Broncos avaient parlé de ramener Lock de façon graduelle à l’entraînement, ce qui aurait activé une période de deux semaines durant lesquelles ils auraient dû le ramener au sein de la formation active ou le tenir à l’écart pour le reste du calendrier. Lock a subi une foulure du pouce pendant le camp d’entraînement et il ne s’est pas entraîné depuis le milieu du mois d’août.

Flacco a fait savoir qu’il s’était blessé au cou il y a environ deux semaines. En deuxième demie du match de dimanche, on l’a vu recevoir des traitements entre les séries à l’attaque de l’équipe.