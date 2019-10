Ezekiel Elliott (21) a amassé 111 verges par la course en plus d’inscrire un touché dans la victoire des Cowboys.

PHOTO MICHAEL AINSWORTH, ASSOCIATED PRESS

(Arlington, Texas) Ezekiel Elliott s’est moqué de Malcolm Jenkins en amassant 111 verges par la course en plus d’inscrire un touché et les Cowboys de Dallas ont utilisé leur jeu au sol pour écraser les Eagles de Philadelphie 37-10, dimanche soir.

Associated Press

Grâce à cette victoire, les Cowboys (4-3) se sont hissés au premier rang de la section Est de la Nationale après avoir mis un terme à une séquence de trois défaites. Après un départ canon, la formation de Dallas a connu des ennuis dans les dernières semaines.

Carson Wentz a lancé une interception et a commis deux des trois échappés du côté des Eagles (3-4). La formation de Philadelphie a encaissé un second revers après avoir connu une série de deux victoires.

La formation de Dallas est celle qui a inscrit le plus de points en une demie face aux Eagles depuis que Doug Pederson s’est joint à l’équipe en 2016. Le botteur Brett Maher a conclu la première demie en réussissant un placement de 63 verges pour donner une avance de 27-7 aux locaux.

Maher, le seul botteur de l’histoire de la NFL à avoir enregistré plusieurs placements d’au moins 62 verges, compte à sa fiche trois bottés de plus de 62 verges. La semaine dernière, il en avait réussi un face aux Jets de New York. L’autre a été inscrit face aux Eagles la saison dernière. Il s’agissait alors de son premier en carrière.

Dak Prescott a inscrit un touché de huit verges, le 21e majeur de sa carrière, en plus d’avoir amassé 239 verges par la voie des airs et avoir lancé une passe de touché à Blake Jarwin. Il a récolté 30 verges au sol pour aider son équipe à amasser 189 verges à ce chapitre.

Wentz a pour sa part complété 16 de ses 26 passes pour des gains de 191 verges.