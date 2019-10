(Montréal) Pour la première fois depuis 2014, les Alouettes de Montréal participeront aux éliminatoires de la Ligue canadienne de football. Leur victoire de 21-17 durement acquise contre les Stampeders de Calgary leur a procuré leur ticket pour le tournoi automnal.

Frédéric Daigle

La Presse canadienne

Des touchés de Vernon Adams Jr., Mario Alfort, ainsi que des placements de 11 et 25 verges de Boris Bede, qui a ajouté un simple, ont fourni les points aux vainqueurs. La réplique des Stamps est venue des touchés de Don Jackson et Josh Huff. Rene Paredes a ajouté un placement de 12 verges, en plus de rater sur une distance de 40.

Mais c’est à la défensive que les Alouettes doivent cette victoire, même si elle a donné plus de 400 verges à Bo Levi Mitchell.

Lors d’une séquence de cinq séries offensives amorcée en fin de deuxième demie, la défense des Alouettes a réussi une interception et provoqué trois échappés qu’elle a recouvrés. Sur l’autre poussée des Stamps, elle a forcé l’attaque des visiteurs à dégager. Sur le retour, Alford a profité d’un superbe bloc de Félix Faubert-Lussier pour franchir 85 verges et inscrire un touché.

Seul point négatif : sur ces quatre importants revirements, l’attaque montréalaise n’a été en mesure que d’inscrire trois points.

Malgré tout, l’attaque en a fait juste assez. Bede a donné les devants 18-17 aux siens au troisième quart sur un simple, avant de procurer une avance de quatre points à la période suivante sur son deuxième placement du match.

Les Stamps ont repris le ballon avec 2 : 07 à jouer, mais de nouveau, la défense s’est dressée devant Mitchell et l’attaque des visiteurs. Après avoir obtenu deux premiers jeux, ils ont été stoppés au milieu du terrain.

Lourdes pertes

Cette victoire pourrait toutefois avoir coûté très cher aux troupiers de Khari Jones, puisque trois joueurs n’ont pas terminé la rencontre : le secondeur Tevin Floyd, le bloqueur gauche Tony Washington, ainsi que le demi défensif Ryan Carter.

La blessure de Washington — Adams est tombé sur sa jambe droite — semblait particulièrement douloureuse et il a quitté le terrain sur un motorisé.