LCF : Addison, Evans et Hugues sont les joueurs de septembre

(Toronto) Le receveur des Tiger-Cats de Hamilton Bralon Addison, son coéquipier le quart-arrière Dane Evans, ainsi que l’ailier défensif des Roughriders de la Saskatchewan Charleston Hughes ont été nommés joueurs du mois de septembre dans la Ligue canadienne de football.

La Presse canadienne

Addison continue de s’illustrer au sein d’un groupe de jeunes vedettes de la LCF. Les Tiger-Cats ont compilé une fiche de 3-1 en septembre et Addison a capté 27 passes pour 397 verges et quatre touchés, en plus de récolter 92 verges au sol. Il a réussi trois matchs d’affilée avec au moins 100 verges sur des réceptions.

Cette saison, le receveur du Texas occupe le deuxième rang de la Ligue pour les attrapés (82), le troisième rang du circuit pour les verges sur des réceptions (1070), et le troisième rang de la LCF pour les touchés sur des réceptions (sept), à égalité avec Reggie Begelton, des Stampeders de Calgary.

Evans a largement contribué aux succès des siens, établissant notamment des sommets personnels pour les passes complétées (31), des verges par la passe (442) et des verges par la course (42) dans la victoire de 38-27 aux dépens des Argonauts de Toronto lors du week-end de la fête du Travail.

Grâce à ses performances lors des semaines 12 et 16, le quart-arrière originaire de Sanger, au Texas, a mis la main sur deux titres de joueur de la semaine. Evans compte huit départs cette saison. Il a complété 70,1 % de ses passes pour 2656 verges par la passe et 17 touchés.

Finalement, Hughes a participé à trois des quatre matchs de son équipe le mois dernier, trois victoires. Au cours de ces trois rencontres, les rivaux des Roughriders n’ont marqué qu’en moyenne 19 points par match, et Hughes a totalisé 11 plaqués et cinq sacs.

Il s’agit d’un deuxième titre de joueur du mois pour Hughes, qui a aussi été honoré en juillet.