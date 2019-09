Les Carabins de l’Université de Montréal sont restés invaincus cette saison, mais ils en ont eu plein les bras hier soir au CEPSUM, avant de s’imposer 20-17 contre les Stingers de Concordia.



C’est une passe de touché de 30 verges de Dimitri Morand à Kevin Kaya qui a fait la différence à neuf minutes de la fin. L’ailier éloigné d’origine française a effectué une réception spectaculaire au terme d’une poussée de 80 verges en quatre jeux.

Les Stingers ont tout de suite répliqué sur la série suivante, avec une longue séquence offensive ponctuée par une course d’une verge de Marshall Mather. Ils ont encore eu une chance de niveler la marque à deux minutes de la fin du match, mais les Carabins ont bloqué une tentative de placement de 30 verges. C’est le joueur de ligne Philippe Lemieux-Cardinal, un colosse de 6 pi 5 po, qui a fait dévier le ballon.

Un jeu énorme. On travaille beaucoup sur les unités spéciales, on ne sait jamais quand on va en avoir besoin, mais c’était le cas [hier] soir et on a été en mesure de l’exécuter. Danny Maciocia, entraîneur-chef des Carabins

« Les Stingers étaient bien préparés. Ils ont un excellent quart-arrière, de très bons receveurs, et ils ont réussi à faire avancer le ballon avec leur jeu aérien. Nous, je pense que la semaine de repos nous a fait un peu mal, nous n’avions pas notre synchronisme habituel. Il va falloir revoir ça lors de notre prochain “bye”. »

Morand a connu son meilleur match depuis le début de la saison, même si l’équipe n’a pu concrétiser toutes ses chances. « On a bien bougé le ballon, mais il faut être capables de finir nos poussées ; ce soir, le pointage aurait été bien moins serré si nous l’avions fait », a dit celui qui a réussi 22 passes en 29 tentatives pour des gains de 293 verges. « Cela dit, une victoire, c’est une victoire, et je crois qu’il y a plusieurs points positifs sur lesquels nous pouvons bâtir pour la suite de la saison. »

« Personne n’a été intimidé »

Du côté des Stingers, on est passé bien près d’une première victoire contre les Carabins depuis 2010. Les visiteurs avaient pris les devants au début de la deuxième demie avec une poussée de 82 verges en sept jeux et une passe de touché de 20 verges d’Adam Vance à Jeremy Murphy.

Après un début de match laborieux, le quart des Stingers a vite trouvé son rythme et il a accumulé des gains de 343 verges en réussissant 24 passes en 36 tentatives. James Tyrrell a encore été sa cible de prédilection avec 13 réceptions pour des gains de 174 verges.

« C’est excitant de voir que nous nous sommes présentés ici pour affronter une équipe comme les Carabins et que personne n’a été intimidé. Nous leur avons tenu tête jusqu’au bout et nous avons eu une chance de l’emporter à la toute fin, a souligné Vance. Bien des choses ont changé depuis l’année dernière, avec plusieurs nouveaux entraîneurs et de nouveaux systèmes en attaque et en défense, mais nous croyons que c’est pour le bien de l’équipe et nous voyons que, quand tous les joueurs embarquent, les résultats sont là. »

L’entraîneur-chef Brad Collinson était très satisfait de la performance de son équipe : « On jouait contre la deuxième équipe au pays, probablement la meilleure défense, et on était encore là sur le dernier jeu du match. On a gagné 25 premiers jeux, plus de 430 verges en attaque ; je pense qu’on a prouvé qu’on pouvait rivaliser avec n’importe qui.

« Il faut maintenant apprendre à gagner, apprendre à bien finir nos matchs. Les gars travaillent fort, ils croient en ce que nous essayons de faire ici. Il nous manque encore un petit quelque chose, mais on est près d’y arriver. »

