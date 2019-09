Il n’y a que trois semaines écoulées à la saison de la NFL, mais certaines équipes se sont déjà clairement établies comme de grosses pointures, alors que d’autres sont en eaux troubles. Voici le premier état des forces de la saison.

Miguel Bujold

La Presse

1- Patriots (3-0) Malgré les blessures au centre David Andrews et au bloqueur Isaiah Wynn, les Patriots n’ont accordé que trois sacs en autant de matchs.

2- Chiefs (3-0) Vous imaginez à quoi ressemblera leur attaque lorsque Patrick Mahomes pourra compter sur ses cinq principaux receveurs (Travis Kelce, Sammy Watkins, Demarcus Robinson, Mecole Hardman et Tyreek Hill) en même temps ?

3- Cowboys (3-0) Les trois adversaires des Cowboys n’ont jusqu’à maintenant totalisé qu’une seule victoire et huit défaites. Leur visite au Superdome, dimanche, nous en dira un peu plus à leur sujet.

4- Rams (3-0) Sans Cooper Kupp, l’attaque des Rams était nettement moins difficile à contenir la saison dernière. Il est la roue de secours de Jared Goff, en plus d’être un excellent receveur en soi.

5- Ravens (2-1) En utilisant beaucoup trois ailiers rapprochés (Mark Andrews, Hayden Hurst et Nick Boyle), l’attaque des Ravens représente un défi unique, d’autant plus que la vitesse de la recrue Marquise Brown force l’adversaire à garder un demi de sûreté dans les zones profondes.

6- Bears (2-1) Les Bears ont commencé leur saison avec quelques semaines de retard, mais on a revu l’équipe de 2018, lundi soir. Case Keenum faisait pitié contre Khalil Mack et compagnie.

7- 49ers (3-0) Les porteurs de ballon changent, mais le jeu au sol de Kyle Shanahan reste productif. Comme les attaques que dirigeait son père, Mike Shanahan, à Denver à l’époque, le pilote des Niners fait appel à un système de blocs de zone.

8- Packers (3-0) Oui, les Packers sont invaincus. Non, ce n’est pas très convaincant.

9- Saints (2-1) La victoire de dimanche dernier était la première de Teddy Bridgewater comme quart partant en près de quatre ans.

10- Texans (2-1) L’acquisition de Carlos Hyde et de Duke Johnson fils a donné un meilleur équilibre à l’attaque des Texans. Les deux demis totalisent 339 verges d’attaque, dont 282 au sol.

11- Bills (3-0) Un peu comme l’ont fait les Cowboys, les Bills ont battu trois équipes de fin de peloton (fiche combinée de 1-8). On saura davantage si les Bills doivent être pris au sérieux après leur rendez-vous de dimanche avec les Patriots.

12- Colts (2-1) Jacoby Brissett est peut-être le secret le mieux gardé de la NFL. Le successeur d’Andrew Luck a réussi 71,7 % de ses passes et lancé sept passes de touché contre une seule interception. On parlera de lui comme de l’une des belles histoires de la NFL dans un mois ou deux.

13- Vikings (2-1) Dalvin Cook mène la ligue avec 375 verges au sol et les Vikings ont accordé en moyenne moins de 16 points par match. C’est la bonne recette pour l’équipe de Mike Zimmer.

14- Seahawks (2-1) Chris Carson a échappé et perdu le ballon à chacun de ses trois premiers matchs de la saison. Pete Carroll lui a tout de même accordé un vote de confiance, lundi. Les Seahawks peuvent également compter sur leur premier choix de 2018, Rashaad Penny, dans le champ arrière.

15- Lions (2-0-1) Toujours invaincus, les Lions recevront Patrick Mahomes et les Chiefs, dimanche. Lundi, l’entraîneur-chef Matt Patricia a admis que ce serait une très longue semaine de préparation pour sa troupe.

16- Falcons (1-2) Pour la deuxième année de suite, les Falcons ont perdu les services du demi de sûreté Keanu Neal (tendon d’Achille) tôt dans la saison. Très lourde perte puisque Neal est probablement le joueur le plus robuste d’une défense qui est souvent trop timide.

17- Chargers (1-2) Compte tenu de la blessure du demi de sûreté Derwin James, de l’absence du demi offensif Melvin Gordon en raison d’une dispute salariale et du départ de l’ailier espacé Tyrell Williams sur le marché des joueurs autonomes, le début de saison des Chargers ne devrait surprendre personne.

18- Eagles (1-2) L’entraîneur-chef des Jets, Adam Gase, n’était pas très emballé par l’idée d’embaucher Le’Veon Bell, alors que les Eagles étaient l’une des équipes désireuses de l’obtenir. Une transaction afin d’obtenir le demi offensif améliorerait immensément l’attaque des Eagles.

19- Titans (1-2) Aucun quart-arrière n’a été victime de plus de sacs que Marcus Mariota (17). Combien de temps Mike Vrabel patientera-t-il avant de remettre les clés de l’attaque à Ryan Tannehill ?

20- Browns (1-2) En affrontant les Rams alors que leur tertiaire était décimé par les blessures, les Browns ont fait un travail plus que respectable de ce côté du ballon. Mais mal protégé par sa ligne, Baker Mayfield n’a pas été en mesure de faire le boulot.

21- Panthers (1-2) Kyle Allen obtiendra un deuxième départ de suite en raison de la blessure à un pied de Cam Newton. Allen a offert une étonnante performance dimanche dernier : 19 en 26 pour 261 verges, quatre passes de touché et aucune interception.

22- Jaguars (1-2) Les Jaguars exigeraient deux choix de premier tour en échange de Jalen Ramsey, qui est l’un des meilleurs demis de coin de la NFL, mais qui fait également trop parler de lui en raison de sa mauvaise attitude.

23- Raiders (1-2) Un choix de 6e tour des Ravens en 2015, Darren Waller émerge à sa cinquième saison. L’ailier rapproché mène les Raiders avec 26 attrapés et 267 verges de gains.

24- Steelers (0-3) James Conner connaît un début de saison très difficile. Il n’a récolté que 97 verges en 34 courses (moyenne de 2,9) et son échappé au quatrième quart à San Francisco a peut-être coûté le match aux siens.

25- Giants (1-2) Le quart recrue Daniel Jones n’a pas mis de temps à inspirer son équipe. Les Giants devront toutefois se passer de leur meilleur joueur, le demi offensif Saquon Barkley, pour un ou deux mois en raison d’une blessure à une cheville.

26- Broncos (0-3) Von Miller et la défense des Broncos sont toujours à la recherche de leur premier sac. À l’inverse, l’attaque en a déjà accordé 11.

27- Buccaneers (1-2) Le plus gros défi de Bruce Arians sera de défaire les Buccaneers de la culture de perdants qui s’est incrustée au cours des 15 dernières années.

28- Bengals (0-3) Andy Dalton n’est certainement pas le seul à blâmer pour le mauvais début de saison des Bengals. Il totalise déjà 978 verges, bon pour le deuxième rang de la ligue derrière Patrick Mahomes.

29- Jets (0-3) Tous les ans, quelques équipes sont rapidement écartées de la course en raison des blessures. Les Jets seront manifestement l’une de ces équipes en 2019.

30- Redskins (0-3) La pression sera de plus en plus forte sur les Redskins pour qu’ils procèdent à un changement d’entraîneur-chef. Cela dit, on ne peut certainement pas dire que la formation que Jay Gruden a sous la main est très talentueuse.

31- Cardinals (0-2-1) Pendant que Kyler Murray, 22 ans, continue de se familiariser avec le jeu de la NFL, Larry Fitzgerald, 36 ans, mène les Cards avec 253 verges par la passe. Quelle constance !

32- Dolphins (0-3) S’il n’était pas déjà limpide que le principal objectif des Dolphins était de mettre la main sur le premier choix du prochain repêchage, les échanges de Laremy Tunsil et de Minkah Fitzpatrick l’ont confirmé.