Le quart-arrière Vernon Adams fils ne portera pas en appel sa suspension d’une rencontre que lui a imposée la Ligue canadienne pour le geste qu’il a posé à l’endroit d’Adam Bighill lors de la victoire de 38-37 des Alouettes face aux Blue Bombers de Winnipeg, samedi.

Frédéric Daigle

La Presse canadienne

C’est ce qu’a confirmé l’entraîneur-chef montréalais Khari Jones après l’entraînement de mardi, au cours duquel Matthew Shiltz a pris les répétitions au sein de la première unité à l’attaque.

Jones a également confirmé que Shiltz allait être le partant pour le match de samedi, à Vancouver, alors que les Alouettes (7-5) rendront visite aux Lions de la Colombie-Britannique (3-10).

« Matt joue du bon football et nous sommes satisfaits avec ce qu’il nous a montré jusqu’ici cette saison », a déclaré l’entraîneur au cours d’un entretien téléphonique.

Shiltz a complété 11 de ses 16 passes pour 107 verges cette saison. Il a aussi porté le ballon cinq fois pour 21 verges.

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Matthew Shiltz

En carrière, le quart de St. Charles, en Illinois, a participé à 33 rencontres, complétant 65 de ses 107 passes pour 686 deux touchés, mais sept interceptions, en plus de courir 22 fois pour des gains de 130 verges.

Au début de la saison, Antonio Pipkin avait agi comme quart partant. Cela signifie donc que Shiltz est passé devant lui dans l’organigramme des Alouettes.

« Ça ne signifie pas que “Pip” ne joue pas du bon football, mais plutôt que je trouve que Matt joue mieux par les temps qui courent », a noté Jones, qui compte utiliser le même cahier de jeux avec Shiltz comme pivot de l’attaque.

« Matt peut diriger l’attaque de la même façon que Vernon, a-t-il affirmé. Il dispose de qualités similaires et nous avons confiance en ses moyens, comme nous aurons confiance en Antonio si nous devons l’insérer dans le match contre les Lions. »

Après avoir été victime d’une interception, samedi, Adams a été bloqué par Bighill et le quart des Alouettes a répliqué en saisissant le protecteur facial de son adversaire pour le projeter au sol. Bighill a perdu son casque lors de l’altercation et Adams l’a lancé vers la tête du joueur des Blue Bombers.

Adams a été convoqué à une audience téléphonique avec le commissaire de la Ligue canadienne de football, Randy Ambrosie, ainsi que des représentants de l’Association des joueurs, lundi. La LCF a jugé qu’il s’agissait d’un geste imprudent et dangereux.

Tout de même à l’honneur

Cette mesure disciplinaire n’a pas empêché Adams d’être mis à l’honneur pour le rôle qu’il a joué dans l’historique remontée des Alouettes face aux Bombers.

Ainsi, le quart des Alouettes et son coéquipier, le receveur Jake Wieneke, ont été nommés les deux premiers joueurs de la semaine 15 dans la LCF.

Adams et Wieneke ont tous deux connu le meilleur match de leur jeune carrière face aux Blue Bombers. Adams a réussi 27 de ses 43 passes (62,8 %) pour 488 verges et quatre passes de touché – deux nouveaux sommets personnels. Il a ajouté 38 verges et un touché par la course.

Wieneke a quant à lui capté huit passes pour 134 verges, qui constituent également des marques personnelles.

Cette rencontre n’a pas seulement marqué les 19 070 spectateurs qui sont demeurés rivés à leur banc du stade Percival-Molson : elle a retenu toute l’attention de la ligue, si bien que les trois joueurs de la semaine proviennent de ce duel.

Le porteur de ballon des Bombers Andrew Harris a été sélectionné à titre de troisième joueur de la semaine. Harris a amassé 188 verges au total : 76 par la course et 112 par la passe, dont 74 sur un jeu truqué, alors que la passe a été décochée par le receveur Darvin Adams.

Finalement, le demi à l’attaque des Roughriders de la Saskatchewan William Powell a été élu choix des partisans pour la semaine 14.