L’historique remontée des Alouettes de Montréal, qui ont vaincu les Blue Bombers de Winnipeg 38-37 samedi, n’a pas seulement marqué les 19 070 spectateurs qui sont demeurés rivés à leur banc du stade Percival-Molson. Elle a retenu toute l’attention de la Ligue canadienne de football, si bien que les trois joueurs de la semaine 15 proviennent de ce duel.

La Presse canadienne

Ainsi, le quart des Alouettes Vernon Adams fils, son coéquipier le receveur Jake Wieneke et le porteur de ballon des Bombers Andrew Harris ont été choisis les trois joueurs de la dernière semaine.

Adams et Wieneke ont tous deux connu le meilleur match de leur jeune carrière face aux Blue Bombers. Adams a réussi 27 de ses 43 passes (62,8 %) pour 488 verges et quatre passes de touché – deux nouveaux sommets personnels. Il a ajouté 38 verges et un touché par la course.

Wieneke a quant à lui capté huit passes pour 134 verges, qui constituent également des marques personnelles.

Du côté des Bombers, Harris a amassé 188 verges au total : 76 par la course et 112 par la passe, dont 74 sur un jeu truqué, alors que la passe a été décochée par le receveur Darvin Adams.

Finalement, le demi à l’attaque des Roughriders de la Saskatchewan William Powell a été élu choix des partisans pour la semaine 14.