(Pittsburgh) La saison de Ben Roethlisberger est terminée. Sa carrière peut-être aussi.

Will Graves

Associated Press

Le quart-arrière des Steelers de Pittsburgh devra être opéré pour une blessure au coude droit, ce qui met un terme à la 16e saison du vétéran de 37 ans après seulement deux semaines.

Roethlisberger a secoué le bras après avoir lancé deux passes alors que les Steelers étaient aux commandes à la fin de la première demie. Il est demeuré sur le terrain jusqu’à la fin de la séquence, mais il a suivi la deuxième demie depuis le banc avec une casquette de baseball blanche sur la tête alors que son remplaçant, Mason Rudolph, assurait la relève.

L’entraîneur-chef, Mike Tomlin, a révélé que Roethlisberger s’est soumis à un examen de résonance magnétique, dimanche soir, et que les médecins de l’équipe ont déterminé qu’il avait besoin d’une intervention chirurgicale, qui sera pratiquée plus tard cette semaine.

Roethlisberger, qui a dominé la NFL pour les gains par la passe la saison dernière, a signé une prolongation de contrat en avril jusqu’à la fin de la saison 2021. L’opération du double vainqueur du Super Bowl sera pratiquée plus tard cette semaine.

Roethlisberger est le quart partant des Steelers depuis qu’il a remplacé Tommy Maddox lors de la deuxième semaine à sa saison recrue en 2004. Dimanche, il s’agissait de sa 218e présence en carrière, au deuxième rang de l’équipe riche d’une histoire de 87 ans. Il détient le record d’équipe dans presque toutes les catégories de statistiques par la passe, y compris les verges (56 545), les touchés (363), les passes tentées (7230) et les passes complétées (4651). Son palmarès est de 144-71-1 comme partant et de 13-8 en séries éliminatoires. Il a guidé les Steelers à deux conquêtes du Super Bowl et à une participation au match de championnat.

Sa passe de touché de six verges à Santonio Holmes avec 35 secondes à jouer au Super Bowl 2008 contre les Cardinals de l’Arizona a offert aux Steelers leur sixième titre et elle est considérée comme l’un des moments phares de l’histoire du match de championnat.

« Prions pour mon ami Ben en vue de sa prochaine intervention chirurgicale, a gazouillé le receveur espacé JuJu Smith-Schuster peu après l’annonce du diagnostic de Roethlisberger. Tellement triste d’entendre la nouvelle, mais nous allons tenir bon pour toi. »

Roethlisberger n’a pas été particulièrement efficace lors de la défaite contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en lever de rideau de la saison et il était huit en 15 pour des gains de 75 verges, dimanche, même s’il a complété cinq de ses six passes lors de sa dernière poussée de la saison, dont au moins deux après avoir grimacé de douleur.

Les Steelers (0-2) devront maintenant s’en remettre à Rudolph, réclamé en troisième ronde du repêchage de 2018. Rudolph a complété 12 de ses 19 passes pour des gains de 112 verges avec deux touchés et une interception contre les Seahawks à ses premières remises en carrière en saison régulière. Les Steelers affrontent les 49ers à San Francisco (2-0) dimanche prochain.

« J’ai pleinement confiance en moi, en tant que meneur de l’équipe pendant les matchs, a confié Rudolph, dimanche après-midi. Tout se résume à cela. Si (Roethlisberger est absent pendant un moment), je suis prêt à prendre le relais. »