John Bowman (7) a réussi cinq plaqués défensifs, dont deux sacs du quart, et il a provoqué un échappé dans la victoire des Alouettes contre les Lions de la Colombie-Britannique, vendredi dernier.

(Toronto) Le vétéran ailier défensif John Bowman des Alouettes de Montréal, très solide lors de la victoire contre les Lions de la Colombie-Britannique vendredi, a été retenu parmi les joueurs de la semaine dans la Ligue canadienne de football.

La Presse canadienne

Il partage l’honneur avec le quart-arrière Chris Streveler et l’ailier défensif Willie Jefferson des Blue Bombers de Winnipeg

Bowman a réussi cinq plaqués défensifs, dont deux sacs pour des pertes de 15 verges, et il a provoqué un échappé.

Ses deux sacs lui ont permis de porter son total en carrière à 130. Il ne lui en manque qu’un pour dépasser Vince Goldsmith au sixième rang de l’histoire de la Ligue.

Streveler a pour sa part complété 15 de ses 21 passes pour des gains de 186 verges et deux touchés. Il a aussi porté le ballon 11 fois pour des gains 70 verges et deux autres majeurs lorsque les Blue Bombers ont vaincu les Roughriders de la Saskatchewan 35-10.

Enfin, Jefferson a réussi trois plaqués, deux sacs et provoqué un échappé, et la défensive des Bombers a limité les Roughriders à seulement 10 points – leur plus faible total cette saison.

