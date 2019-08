(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont ajouté un receveur d’expérience à leur unité offensive.

La Presse canadienne

La formation de Khari Jones a fait signer un contrat à Chris Matthews, récemment libéré par les Blue Bombers de Winnipeg.

Le receveur de six pieds cinq, 230 livres, a disputé six rencontres cette saison avec les Bombers, captant 12 passes pour des gains de 180 verges et un touché. Il a amorcé sa carrière dans la LCF en 2012 avec la formation manitobaine. Il avait alors capté 81 passes, 1192 verges de gains et sept touchés en 18 matchs et remporté le titre de recrue de l’année.

Le receveur est demeuré avec Winnipeg en 2013 avant de se diriger vers la NFL pour jouer avec les Seahawks de Seattle et les Ravens de Baltimore, de 2014 à 2017. Au Super Bowl XLIX, il a réussi quatre réceptions pour 109 verges et un touché avec les Seahawks.

Le natif de Long Beach, en Californie, a rejoint les Stampeders de Calgary tard en 2018, jouant les quatre derniers matchs de la saison régulière, la finale de l’Ouest et le match de la Coupe Grey. Le joueur de 29 ans a capté 19 ballons pour des gains de 350 verges et un touché avant de soulever la Coupe Grey.