Les Alouettes de Montréal ont joué avec le feu face aux Argonauts de Toronto, sans toutefois se brûler.

Frédéric Daigle

La Presse canadienne

La formation de Khari Jones a comblé un retard de 10 points dans la deuxième moitié du match pour se sauver de l’événement Touché Atlantique avec une victoire de 28-22 au stade de l’Université de Moncton.

Il a toutefois fallu attendre au tout dernier jeu du match pour confirmer cette victoire.

Sur la dernière séquence des Argos (1-8), McLeod Bethel-Thompson a orchestré une poussée de près de 100 verges. Avec trois dixièmes à écouler, les Argos se trouvaient à la porte des buts, mais la passe de Bethel-Thompson à Armanti Edwards était imprécise et le receveur des Argos n’a pu la maîtriser.

Il s’agit d’une deuxième victoire consécutive pour les Alouettes (5-4), qui profiteront la semaine prochaine de leur troisième et dernier congé de la saison 2019.

Des touchés de Vernon Adams, Eugene Lewis, Quan Bray et Jeremiah Johnson ont permis aux Alouettes de consolider leur deuxième place dans l’Est. Les Montréalais ont maintenant quatre points d’avance sur le Rouge et Noir d’Ottawa, tout en ayant joué un match de moins qu’eux.

La réplique des Argonauts est venue de Jimmy Ralph et Derel Walker. Le botteur Tyler Crapigna a réussi trois placements de 39, 44 et 46 verges. Il a joué de chances sur les deux derniers, le ballon frappant chaque fois le montant avant de franchir la transversale du bon côté.

Les Argos ont imposé leur rythme en début de rencontre, alors que la défense des Alouettes semblait incapable de stopper la progression des Torontois — qui agissaient comme hôtes de cette rencontre.

Les « locaux » se sont forgé une avance de 16-0 à l’aide des trois placements de Crapigna et du premier touché en carrière de Ralph, réussi sur une passe de six verges de Bethel-Thompson sur un troisième essai et six verges à franchir.

Adams a ensuite rapproché les Alouettes à 10 points des Argos, avec une faufilade sur une verge, mais l’attaque des Alouettes a raté la transformation de deux points, avant que la défense ne réussisse un très gros jeu en toute fin de demie.

Alors que les Argos étaient à la porte des buts avec quelques secondes à faire, la remise a été effectuée trop rapidement vers Bethel-Thompson, qui n’a pas pu capter le ballon et celui-ci a été repris par Chris Ackie. Les Argos ont tout de même regagné leur vestiaire avec une avance de 16-6. C’était la première fois cette saison qu’ils menaient après 30 minutes de jeu.

Un peu à l’image de leur victoire de la semaine dernière à Calgary, les Alouettes ont renversé la vapeur en deuxième demie. Les Alouettes ont marqué 22 points, contre six seulement pour les Argonauts.

Dès le premier jeu du troisième quart, Adams a rejoint Lewis sur 65 verges pour rapprocher les visiteurs à trois points seulement. Les Alouettes ont pris les devants pour la première fois dans la rencontre avec 2 : 34 à faire à la troisième période, sur un superbe jeu renversé qui a mené au touché de Bray, à la suite d’une passe de 34 verges très précise dans le fond de la zone des buts.

Les Argos ont répliqué dès la séquence suivante pour reprendre les devants. Bethel-Thompson a franchi 73 verges grâce à trois passes successives pour redonner une priorité de deux points aux locaux.

Les Alouettes ont riposté dès leur possession suivante, couronnée par une course de 25 verges de Johnson.