(Alameda, Californie) L’ailier espacé étoile Antonio Brown est de retour au camp d’entraînement des Raiders d’Oakland, au lendemain d’un ultimatum lancé par le directeur général Mike Mayock à savoir s’il était «totalement dévoué ou non» envers l’organisation californienne.

Associated Press

Brown a pris part aux réunions lundi avec les Raiders dans la vallée de Napa avant la fin du camp, a révélé une source au fait de la situation qui a requis l’anonymat puisque l’équipe n’a toujours pas confirmé l’information.

L’ex-joueur des Steelers de Pittsburgh n’a pas participé à la séance d’entraînement dimanche, alors qu’il tente de trouver un casque protecteur qui lui convient et qui répond aux critères de sécurité de la NFL et de l’AJNFL. L’agent Drew Rosenhaus a indiqué au réseau ESPN plus tôt lundi qu’ils «étudient présentement toutes les options afin de régler l’enjeu du casque protecteur».

Brown a aussi perdu sa cause dans sa lutte pour jouer avec un casque protecteur qui ne répond plus aux critères de sécurité de la ligue. Il espérait dénicher une nouvelle version de son casque protecteur qui puisse être approuvée, mais celui qu’il a présenté a échoué le test de sécurité effectué conjointement par la ligue et le syndicat des joueurs, a précisé une deuxième personne qui a requis l’anonymat puisque les résultats des tests n’ont toujours pas été dévoilés.