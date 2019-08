(Berea) L’ailier défensif des Browns de Cleveland Chad Thomas a subi une blessure au cou à l’entraînement lundi, et en conséquence il a été transporté à l’hôpital pour subir des examens approfondis.

Associated Press

Après avoir subi sa blessure, Thomas a été immobilisé sur une civière par mesure préventive et escorté hors du terrain. L’équipe a mentionné qu’il avait encore des sensations et qu’il était en mesure de bouger ses extrémités. Thomas a été transporté à un hôpital universitaire afin d’être examiné et de subir des tests supplémentaires.

L’entraîneur-chef des Browns, Freddie Kitchens, a dit que Thomas avait encaissé un plaqué au niveau du cou et de la tête. Il a reçu des soins du personnel médical des Browns sur le terrain avant d’être évacué à bord d’une ambulance.

Thomas, un choix de troisième ronde au repêchage de 2018 originaire de Miami, a disputé quatre matchs avec les Browns la saison dernière. Le joueur de six pieds, cinq pouces et 280 livres devait faire partie de la rotation sur le front défensif des Browns cette saison.