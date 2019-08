 Alouettes-Roughriders: qui de la défense ou de l'attaque l'emportera? 

Un peu à l'image d'un combat de boxe, il y aura d'un côté la défensive des Alouettes (3-3), qui viennent de subir un premier revers à leurs quatre dernières parties, et de l'autre, l'attaque des Roughriders (4-3), qui n'ont pas perdu à leurs trois dernières sorties.

L'attaque des Roughriders arrive au stade Percival-Molson en ayant fait feu de tout bois récemment, inscrivant près de 36 points et amassant près de 403 verges offensives par match. La formation de la Saskatchewan a profité de ses succès pour s'inviter dans la course au premier rang de la section Ouest après un lent début de saison.

La saison des Montréalais ne s'était pas non plus amorcée de la façon souhaitée, avec deux revers de suite, mais depuis ce temps, l'équipe est parvenue à se hisser au deuxième échelon de la section Est. En grande partie grâce à sa défense, qui de semaine en semaine retranche en moyenne 73 verges allouées à son total, passant de 608 contre les Eskimos d'Edmonton, lors du match d'ouverture, à 244 face au Rouge et Noir d'Ottawa, vendredi dernier.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la période d'adaptation avec le nouveau coordonnateur défensif, Bob Slowik, semble terminée et la chimie semble installée. Le moment est donc peut-être bien choisi pour se frotter à une des équipes de l'heure de la LCF.

« Depuis quelques semaines, nous sommes plus à l'aise en défensive, a noté le secondeur canadien Hénoc Muamba. Je crois que Bob l'est maintenant plus avec nous et il sait comment nous utiliser. Au début de la saison, il cherchait à savoir quel genre de joueurs nous étions, mais chaque semaine, il effectue quelques petits ajustements pour nous mettre dans une bonne position. »

L'attaque diversifiée des Roughriders passe notamment par le quart Cody Fajardo, qui occupe le deuxième rang du circuit au chapitre des verges aériennes (1705) et des touchés au sol (6). Il a même utilisé ses jambes lorsqu'il en a eu besoin. Lors de la série de victoires de son équipe, il a totalisé 155 verges en 24 courses.

Ajoutez à ça les apports offensifs du porteur de ballon William Powell, qui est troisième pour les verges au sol (520) et premier pour les majeurs par la course (7), et des receveurs Shaquelle Evans et Kyran Moore, vous avez là une formation qui peut vous faire mal de plusieurs façons.

« C'est une équipe qui est différente de celles que nous avons affrontées cette saison, a observé Muamba. Leur attaque est diversifiée, mais nous préférons nous concentrer sur notre jeu plutôt que sur le leur. Nous savons que si nous sommes disciplinés pendant la totalité du match, nous avons une des meilleures défensives de la ligue. »

Et en inversant les rôles

Bien qu'un peu moins efficace que celle des Alouettes dernièrement, la défensive des Roughriders n'est toutefois pas en reste. Notamment après avoir limité à seulement 19 points la meilleure attaque du circuit canadien, celle des Tiger-Cats de Hamilton, la semaine passée.

L'ailier défensif Charleston Hughes y est pour quelque chose. Hughes domine largement la colonne des sacs avec un total de 10, et ce, en seulement 7 parties cette saison. L'entraîneur-chef des Alouettes, Khari Jones, a cependant toujours un plan en tête pour empêcher que des ailiers défensifs comme lui viennent terroriser son champ-arrière.