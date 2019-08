Giants: Daniel Jones a bien hâte à son premier match

Les Giants de New York vont enfin avoir un aperçu de Daniel Jones dans un match de la NFL.

TOM CANAVAN Associated Press East Rutherford

Sixième choix lors du repêchage, Jones va saisir ses premières remises quand les Giants affronteront les Jets de New York jeudi soir, au MetLife Stadium.

Ce sera la première fois que le successeur désigné d''Eli Manning, un double gagnant du Super Bowl, jouera sans maillot rouge, signe universel de la NFL pour que les autres joueurs ne le touchent pas.

« Je suis excité, a dit Jones mardi, à la suite d'un entraînement. Je pense que ça va être super de goûter une première fois à tout ça, de faire partie d'un match de football de la NFL. Je suis excité, j'ai hâte. »

Depuis le début du camp d'entraînement, il y a environ deux semaines, Jones a bien paru, affichant notamment un bras puissant et de la mobilité. Il semble à l'aise aux commandes de l'attaque.

Jones devra toutefois être prêt pour le style agressif du coordinateur défensif adverse, Gregg Williams. Une stratégie lourde en blitz, peut-on présager.

Jones dit même avoir hâte d'être plaqué, affirmant que ça va le faire démarrer.

« Nous voulons qu'il soit précis et efficace dans son exécution, a dit l'entraîneur des Giants, Pat Shurmur. Je pense que c'est la chose la plus importante. Tous ceux qui vont jouer jeudi, ce ne sera que pendant une portion du match. Nous voulons donc que les gars optimisent le temps de jeu qu'ils auront. »

Jones a ses propres objectifs.

« Je pense avant tout qu'il faut marquer des points-gagner du terrain et marquer des points, a dit l'ancien de Duke. Je pense que c'est toujours le but. Il faut agir de façon cohérente, veiller à ne pas se blesser et livrer les jeux, ainsi de suite.

« Il faut protéger le ballon et ce genre de choses, mais si nous marquons des points, je pense que nous aurons encore plus le sentiment du travail accompli. »