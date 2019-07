William Stanback nommé deuxième étoile du mois dans la LCF

Stanback a récolté 433 verges de gains au total, pour aider les siens à signer trois victoires de suite au cours du mois de juillet. Il a cumulé 350 verges de gains et trois touchés au sol en 53 courses (moyenne de 6,6 verges), en plus d'effectuer quatre attrapés pour 83 verges de gains supplémentaires. Les Oiseaux occupent présentement le deuxième rang de la section Est.

L'athlète originaire de Hempstead, dans l'État de New York, revendique jusqu'ici cette saison 504 verges de gains au sol (moyenne de 6,7 verges par course) et 137 verges supplémentaires par la voie aérienne, en plus d'avoir marqué quatre touchés.

Le demi défensif des Blue Bombers de Winnipeg Winston Rose et l'ailier défensif des Roughriders de la Saskatchewan Charleston Hughes ont été nommés les première et troisième étoiles du mois, respectivement.

Les trois athlètes ont été choisis par un panel de juges qui, chacun de leur côté, ont soumis leurs choix au bureau de la LCF.