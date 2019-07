Les Alouettes rapatrient Landon Rice

Rice, qui avait disputé quatre rencontres avec les Alouettes en 2018, a paraphé un contrat d'une saison.

Le footballeur de six pieds six, 317 livres s'est aligné avec les Tiger-Cats de Hamilton de 2014 à 2018, avant d'être échangé aux Alouettes. Originaire de Brandon au Manitoba, il a joué 71 matchs depuis ses débuts chez les professionnels. Il a porté les couleurs des Bisons de l'Université du Manitoba de 2007 à 2012 et a soulevé la Coupe Vanier à son année recrue.