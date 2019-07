Les Alouettes embauchent le retourneur de bottés Shakeir Ryan

Ryan a effectué neuf retours de botté pour 39 verges de gains en deux parties la saison dernière avec les Tiger-Cats de Hamilton et les Lions de la Colombie-Britannique. Le joueur de cinq pieds, huit pouces et 169 livres a aussi amassé 308 verges de gains et marqué un touché en 12 retours de bottés d'envoi.

L'Américain a également fait partie de l'équipe d'entraînement des Redskins de Washington et passé du temps avec les Rams de Los Angeles en 2017.

Cette embauche est survenue une semaine après que les Oiseaux aient libéré le retourneur de bottés américain Stefan Logan.