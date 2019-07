Alouettes: Vernon Adams fils veut encore saisir l'occasion

C'est sur la surface bétonnée du Stade olympique qu'Adams s'est entraîné avec la première unité offensive, jeudi, en vue du match contre le Rouge et Noir d'Ottawa, samedi après-midi. À ses côtés, il y avait son homologue de 23 ans Antonio Pipkin, qui a pris part à quelques répétitions même s'il se remet d'une blessure à une jambe.

Pipkin avait été nommé le partant pour le premier match de la campagne, à Edmonton, mais sa blessure subie dès le troisième quart a ouvert la porte à Adams, qui vient d'aider les Alouettes (1-2) à signer une première victoire cette saison, contre les Tiger-Cats de Hamilton, il y a sept jours.

Depuis qu'Anthony Calvillo a annoncé sa retraite, en 2013, les Oiseaux sont activement à la recherche d'un successeur digne de ce nom. Entre les deux jeunes quarts, le débat n'est peut-être pas encore relancé, mais l'occasion est belle pour Adams, 26 ans, de montrer son savoir-faire.

«Je ne sais pas si c'est ma première vraie chance d'avoir le poste de quart numéro un ici, mais j'ai l'occasion d'aller sur le terrain, de faire de mon mieux et, surtout, d'essayer de gagner des matchs, a mentionné Adams. Tant que je peux le faire, que ce soit pour une ou plusieurs semaines, je vais essayer d'obtenir des victoires pour cette équipe. C'est tout ce qui compte.»

Tout comme Adams, l'entraîneur-chef de la troupe montréalaise, Khari Jones, y va une semaine à la fois quant à l'identité de son partant. Jones a profité de l'entraînement pour affirmer que l'état de santé de Pipkin était évalué quotidiennement et que chaque jour, il en demandait un peu plus de son quart.

«Je crois qu'Antonio pourrait revenir au jeu la semaine prochaine, mais c'est encore à vérifier, a dit Jones. Je ne m'avance pas trop concernant la situation avec nos quarts. Vernon s'est amélioré chaque semaine et je veux qu'il continue sur cette voie. Pour le moment, c'est lui notre partant et j'aime le voir aller sur le terrain.»

Jones, un ancien quart de la Ligue canadienne de football, est bien placé pour comprendre la situation d'Adams, qui est encore en apprentissage après n'avoir tenté que 111 passes lors de ses trois premières saisons dans le circuit canadien.

«J'aime l'attitude de Vernon. C'est un bon joueur de football et il commence à devenir plus mature dans ses décisions, a observé l'entraîneur-chef. Parfois, il y a une période d'adaptation par rapport au football canadien. Le terrain est plus large, il y a un joueur de plus et c'est différent du football américain.»