Victoire des Alouettes: enfin un peu d'espoir!

Il était temps! Il était temps que les Alouettes remportent une victoire convaincante contre un rival de calibre, ce qu'ils ont fait en vainquant les Tiger-Cats de Hamilton, 36-29, hier soir. Et il était grand temps qu'ils donnent la chance à William Stanback d'être leur joueur le plus important sur le terrain.

Statistiques finales de Stanback: 22 courses pour 203 verges et 3 touchés, et un jeu de 46 verges par la passe en boni. C'est de cette façon que les Alouettes gagneront des matchs, ce n'est pas sorcier. Avec de jeunes quarts-arrières et une ligne qui a souvent des difficultés en protection de passe, Stanback devrait presque toujours être au coeur du plan de match offensif des siens.

William Stanback avait un grand match dans les jambes, comme en témoignent les 203 verges et les 3 touchés récoltés par la course.

«Ma confiance a augmenté au fur et à mesure que le match progressait. On a gardé notre pied sur l'accélérateur. On possède les bloqueurs pour avoir un très bon jeu au sol», a expliqué Stanback.

«C'était très important de gagner ce match à domicile, car ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas joué ici. Je pense que les joueurs étaient heureux de pouvoir célébrer dans la chambre et qu'ils y prendront goût », a dit Jones, qui a remporté sa première victoire à titre d'entraîneur-chef.

Adams a joué avec une belle détermination et a semblé en meilleur contrôle de la situation que la semaine dernière à Hamilton. Il a réussi quelques longues passes et a forcé la défense de Hamilton à commettre de l'interférence à quelques reprises grâce à des passes précises.

Très ordinaire depuis le début de la saison, la ligne offensive a bien joué dans l'ensemble. Vernon Adams a pu bénéficier d'une meilleure protection, et Stanback a profité de plusieurs beaux corridors de courses, bien que beaucoup de ses gains les plus appréciables aient été obtenus à l'extérieur de la ligne d'engagement.

«On a gagné notre première, mais il faudra poursuivre dans la même voie. Je pense qu'on possède un groupe de joueurs spécial, même si ce n'est peut-être pas si facile à voir de l'extérieur.»

Bonne ambiance

En raison de la performance inspirée de leur équipe, les 18 673 spectateurs ont connu une très belle surprise au stade Percival-Molson. L'ambiance a été très bonne, et ce, tout au long de la soirée.

Comme ils l'avaient annoncé durant la saison morte, les Alouettes ont placé des toiles sur certaines sections des gradins, dans les hauteurs et aux extrémités du stade Percival-Molson. Et l'effet recherché a été atteint: les spectateurs semblaient plus nombreux, et il y avait de toute évidence plus d'énergie. Une très bonne idée.

Et, qui sait, si les Moineaux continuent d'avoir l'air d'une solide équipe de football, comme ce fut le cas hier, les toiles ne serviront peut-être plus à l'automne. Une à la fois, mais celle-là, tout le monde va la prendre, comme on dit.