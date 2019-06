Alouettes: Vernon Adams fils prêt pour son audition

Miguel Bujold

La Presse La Presse Suivre @MiguelBujold La plupart des athlètes professionnels ont leur sport tatoué sur le coeur. C'est le cas de Vernon Adams fils, à la différence que le football est également tatoué sur son dos.

Le dos du quart-arrière des Alouettes est presque entièrement recouvert par des tatouages qui représentent son cheminement au football. On y voit notamment de gros logos de la LCF et de la NFL. « Ces tatouages, c'est mon histoire au football depuis que j'ai commencé à jouer. Pour ne pas oublier l'endroit d'où je viens et les endroits où j'ai joué, dont l'Université Eastern Washington et l'Université de Oregon », a expliqué le quart de 26 ans, qui s'est fait faire ces tatouages il y a environ un an et demi. Adams a brillé dans la NCAA : 64,9 % de passes réussies ; 136 passes de touchés et 13 autres au sol ; plus de 13 000 verges par la passe et plus de 1300 au sol. Il compte surtout une très belle fiche de 35-9 comme partant. Ces succès lui ont valu des essais avec les Seahawks de Seattle et les Redskins de Washington, avant que les Alouettes obtiennent les droits sur lui des Lions de la Colombie-Britannique en échange d'un choix de premier tour. C'était avant la saison de 2016, un an avant que les Als l'échangent aux Roughriders de la Saskatchewan. Puis, après un bref passage à Hamilton, Adams est revenu avec les Oiseaux la saison dernière. Le jeune homme s'est donc passablement promené en trois ans dans la LCF. Ce soir, à 19 h 30, au Stade Tim Horton's à Hamilton, Adams obtiendra une autre occasion de montrer qu'il peut faire le travail. À un moment où son jeu semble près d'être arrivé à maturité. Trouver l'équilibre L'entraîneur-chef des Alouettes, Khari Jones, connaît Adams depuis des années, déjà. « Vernon faisait partie de notre liste de négociation lorsque j'étais avec les Lions [à titre d'entraîneur des quarts-arrières et de coordonnateur offensif], alors j'étudiais déjà le joueur, à cette époque. » Et Jones a vu une amélioration substantielle. Le défi dans le cas d'Adams, c'est de trouver l'équilibre entre l'improvisation et la structure dans le jeu.

« Vernon sait comment s'esquiver et provoquer des choses. Il y a habituellement un niveau d'improvisation dans son jeu. S'il n'essaie pas de trop en faire, on a bon espoir qu'il réussira des jeux et qu'il nous mènera dans la zone des buts. » - - Khari Jones, entraîneur-chef des Alouettes

« Le talent de pouvoir s'esquiver de la pression est à la fois un atout et un danger. C'est un peu comme une carte pour sortir de prison au Monopoly. Vernon continue d'apprendre et s'est beaucoup amélioré sur cet aspect du jeu. Il choisira de courir avec le ballon instinctivement à l'occasion, et c'est correct, mais il doit le faire modérément. » Une leçon apprise Blessé à une cheville il y a deux semaines, Antonio Pipkin a déjà recommencé à lancer le ballon. Son absence de la compétition sera moins longue qu'anticipé. L'audition d'Adams pourrait donc être courte, surtout s'il n'est pas à la hauteur contre les Tiger-Cats. Jones n'a d'ailleurs pas voulu se prononcer sur la suite des choses lorsqu'on l'a invité à le faire. « Vernon réalise qu'il a obtenu une occasion de jouer qui n'était pas prévue et ne veut pas passer à côté », croit André Bolduc, entraîneur des demis offensifs. Quant à lui, Adams s'est contenté de dire qu'il souhaitait être un partant, comme n'importe quel autre joueur. Il s'est bien assuré de ne provoquer aucune vague. C'est lors d'une entrevue avec l'auteur de ces lignes qu'Adams avait sévèrement critiqué les partisans des Alouettes après qu'ils eurent scandé le nom de Johnny Manziel dans un match qu'il avait amorcé, l'an dernier. Sa réaction avait déplu à bien des partisans, de même qu'à l'organisation. Un an plus tard, Manziel n'est plus qu'un mauvais souvenir pour les partisans des Als, tandis qu'Adams poursuit sa progression.

« Je sais que ce n'est qu'une question de temps avant que je connaisse du succès dans cette ligue. » - Vernon Adams fils