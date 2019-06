Les Alouettes rapatrient le quart-arrière Brandon Bridge

Une source au sein de la ligue canadienne de football a indiqué que le quart canadien a signé un contrat d'une saison avec les Alouettes vendredi. L'Ontarien de six pieds cinq, 230 livres a commencé sa carrière dans la LCF avec la formation montréalaise, qui l'a repêché en 2015.

Cette source a requis l'anonymat puisque l'entente n'a pas été confirmée par le club.

Âgé de 27 ans, Bridge a fait partie des derniers joueurs retranchés au camp des Argonauts de Toronto. Il avait passé près de deux saisons à Montréal, en 2015-16, avant d'être libéré. Il s'est ensuite joint aux Roughriders de la Saskatchewan, avant de rejoindre les Argos comme joueur autonome cet hiver.

Bridge a effectué six départs en carrière dans la LCF. Il a complété 211 de ses 322 passes pour 2485 verges et 13 touchés contre huit interceptions. Il a également porté le ballon 70 fois pour 321 verges et quatre touchés.

Le retour de Bridge à Montréal coïncide avec la nouvelle rapportée par TSN au sujet d'Antonio Pipkin, qui raterait de quatre à six semaines d'activités en raison d'une blessure à une jambe. Pipkin s'est blessé au troisième quart du premier match de la saison des Alouettes.