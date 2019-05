Alouettes: plus de travail pour William Stanback

« S'il y a une chose que je changerais, ce serait celle-là. On aurait dû utiliser notre jeu au sol davantage. William apporte beaucoup à notre équipe et on devra trouver des façons de lui donner le ballon plus souvent cette année », a convenu Sherman après l'entraînement matinal des siens, hier.

À sa première saison dans la LCF, Stanback a récolté 539 verges au sol, ce qui lui vaut le 10e rang chez les demis offensifs. Pourtant, sa moyenne de 6,7 verges par course a été la plus élevée, et de loin, parmi les 10 joueurs en question ! Andrew Harris et Don Jackson ont terminé au deuxième rang avec une moyenne de 5,8 verges.

Vu l'inconstance du jeu aérien des Oiseaux (restons polis), Stanback - et Tyrell Sutton avant qu'il ne soit échangé - aurait certes pu aider l'attaque en obtenant plus d'occasions.

N'allez cependant pas croire que Stanback va s'en plaindre. Il court comme un train, mais il n'y a aucune forme de rudesse lorsque Stanback s'entretient avec les membres des médias. Le porteur de ballon dit toutes les bonnes choses, et le fait toujours très calmement.

« Je suis très excité [de la possibilité d'être plus utilisé], mais il y a d'autres bons demis offensifs dans l'équipe. Je pense entre autres à Jeremiah Johnson, à Ryder Stone et à Stefan Logan. On compte sur un excellent groupe. » - William Stanback

L'équipe passe toujours avant le succès individuel pour Stanback. Cela dit, aucun des autres porteurs de l'équipe ne possède une combinaison de force et de vitesse comparable à la sienne. Lorsque les joueurs défensifs voient le demi de 6 pi et 233 lb s'amener à pleine vitesse, ils ne sont habituellement pas très pressés de le plaquer. C'est en partie ce qui explique cette moyenne de 6,7 verges par course.

« On voit rarement des demis offensifs aussi imposants que lui dans la LCF. Il est en mesure d'aller chercher les verges difficiles, mais il est également capable d'en gagner 80 sur un seul jeu. Notre équipe est très chanceuse de pouvoir compter sur un joueur comme lui », a dit le nouveau venu Jeremiah Johnson, qui sera probablement le réserviste de Stanback cette saison.

En insistant un peu, on réussit à convaincre Stanback de nous parler un peu plus de son jeu et de ses objectifs personnels. A-t-il pour but de terminer au sommet de la ligue pour les verges au sol ?

« J'y pense souvent, oui. J'aimerais mener la ligue pour les verges et les touchés. Mais en dernier ressort, ce que je veux, c'est le plus grand nombre de victoires possible. »

L'hiver à Montréal

Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait pouvoir devenir le meilleur demi offensif de la ligue, Stanback a esquivé en répondant que c'était l'objectif de tous les porteurs de ballon, pas seulement le sien. Pense-t-il être le joueur clé de l'attaque à l'exception du quart partant ?

« Je pense que je peux être l'un des joueurs clés. Je veux être productif sur le terrain et je veux être une bonne influence auprès des jeunes. »

Certains jeunes Québécois ont d'ailleurs eu la chance de rencontrer Stanback au cours de la saison morte puisqu'il a participé à des visites dans des écoles.

« J'ai participé à des événements dans des écoles primaires et dans la communauté, tout en m'assurant d'être bien préparé pour cette nouvelle saison, mentalement et physiquement. Je suis resté à Montréal et je me suis familiarisé avec la ville. »

Lorsqu'un joueur américain passe la saison morte à Montréal et qu'il prend part à la tournée des écoles et aux activités promotionnelles des Alouettes, c'est normalement signe que l'organisation veut en faire l'un de ses piliers. John Bowman en est un bon exemple.

Le hic avec Stanback, c'est que son contrat arrivera à échéance en février et qu'il pourrait fort bien obtenir une autre chance dans la NFL, lui qui a déjà fait partie des Packers de Green Bay.

« Je ne pense pas trop à la NFL pour le moment. Ça demeure une possibilité, mais c'est secondaire pour moi actuellement. Ce que je veux, c'est que cette équipe soit unie et qu'elle gagne. »